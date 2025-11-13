 
Kalendorius
Lapkričio 13 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Plungės rajone į eismo įvykį pateko policijos pareigūnė

2025-11-13 08:13 / šaltinis: BNS
2025-11-13 08:13

Policijos pareigūnė Plungės rajone pateko į eismo įvykį, ketvirtadienį pranešė Policijos departamentas.

Policija. ELTA / Josvydas Elinskas

Policijos pareigūnė Plungės rajone pateko į eismo įvykį, ketvirtadienį pranešė Policijos departamentas.

REKLAMA
0

Avarija įvyko Kalniškių-Žaltakalnio kaimo sankryžoje, kai 1999 metais gimusios moters vairuojamas „Volkswagen Golf“ sukdamas į kairę susidūrė su priešpriešiais važiavusiu „Toyota RAV4“. Pastarąjį vairavo 1979 metais gimęs vyras.

Po susidūrimo „Toyota RAV4“ kliudė sankryžoje stovėjusį „Toyota Corolla“, kurį ir vairavo blaivi, uniformuota, į tarnybą vykusi 1976 metais gimusi policijos pareigūnė.

Per eismo įvykį sužaloti automobilių „Volkswagen Golf“ ir „Toyota RAV4“ vairuotojai, jie gydosi namuose.

Dėl avarijos pradėta administracinė eisena.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų