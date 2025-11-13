 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Tragiška nelaimė: mirė garsi TV laidų vedėja

2025-11-13 10:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-13 10:55

Žuvo garsi kulinarė, televizijos laidų vedėja ir knygų autorė Mynie Steffens. 43-ejų moteris patyrė mirtiną sraigtasparnio avariją pirmadienio rytą, lapkričio 10-ąją, kai jos pilotuojamas orlaivis sudužo citrusų ūkyje netoli Patensie miestelio Rytų Kape.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Kaip praneša vietos žiniasklaidos šaltiniai, M. Steffens pilotavo sraigtasparnį, kai vykdė vaismedžių purškimo pesticidais darbus. Apie 8 val. ryto vietos laiku orlaivis kliudė elektros perdavimo linijas ir nukrito į žemę, skelbia PEOPE.

0

Kaip praneša vietos žiniasklaidos šaltiniai, M. Steffens pilotavo sraigtasparnį, kai vykdė vaismedžių purškimo pesticidais darbus. Apie 8 val. ryto vietos laiku orlaivis kliudė elektros perdavimo linijas ir nukrito į žemę, skelbia PEOPE. 

Remiantis nelaimingų atsitikimų tyrimų skyriaus pranešimu, „pirminė informacija rodo, kad pilotė vykdė kenkėjų kontrolės skrydį, kai sraigtasparnis atsitrenkė į elektros laidus ir sudužo. Orlaivis patyrė didelių mechaninių pažeidimų dėl smūgio jėgos.“

Plačiai pamilta asmenybė

Mynie buvo plačiai žinoma kaip kulinarinės gyvenimo būdo laidos „Speel met Vuur“ („Žaisk su ugnimi“) bendraautorė ir vedėja, taip pat to paties pavadinimo receptų knygos autorė. Laidą ji kūrė kartu su savo vaikystės drauge Aldi van der Walt, su kuria po 16 metų pertraukos vėl susisiekė ir pradėjo bendrą projektą VIA televizijos kanale.

Ji sakė, kad žinia apie draugės mirtį buvo „milžiniškas šokas“ ir „skaudi netektis“.

„Mynie visada buvo kupina idėjų, kurios virsdavo sėkmingais projektais. Ji gebėjo viską įgyvendinti su energija ir charizma, pritraukdama žmones savo entuziazmu“, – pasakojo ji.

M. Steffens buvo vertinama ne tik dėl savo kulinarinių gebėjimų, bet ir dėl nuoširdumo, šilumos bei gebėjimo įvėpti kitus. Kolegos ir žiūrovai ją apibūdina kaip kūrybingą, ryžtingą ir visada pasiruošusią padėti.

Tragiška avarija, pasiglemžusi populiarios TV asmenybės gyvybę, sukrėtė visą Pietų Afrikos kulinarinę bendruomenę.

