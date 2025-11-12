Nelaimė Vilniuje: žuvo nuo garažo nukritęs 26 metų vyras

Trečiadienį apie 14.30 val. pranešta, kad Mėnulio g. Karoliniškėse užsimušė 26 metų amžiaus vyras.
Pirminiais duomenimis, nelaimė įvyko Mėnulio g. esančių garažų teritorijoje.
Aiškėja, kad ant vieno iš garažų linksminosi ir vartojo alkoholį žmonių kompanija.
Pirminiais duomenimis, žuvo vyras, kuris pats nukrito nuo 7–8 metrų aukščio garažo.
Nelaimės aplinkybes aiškinsis policija.
