 
Kalendorius
Lapkričio 12 d., trečiadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Nelaimė Vilniuje: žuvo nuo garažo nukritęs 26 metų vyras

2025-11-12 16:57 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-12 16:57

Vilniuje – tragiškas įvykis. Žuvo nuo garažo nukritęs jaunas vyras.

Nelaimė Vilniuje: žuvo nuo garažo nukritęs jaunas vyras (nuotr. TV3)
4

Vilniuje – tragiškas įvykis. Žuvo nuo garažo nukritęs jaunas vyras.

REKLAMA
1

Trečiadienį apie 14.30 val. pranešta, kad Mėnulio g. Karoliniškėse užsimušė 26 metų amžiaus vyras.

Nelaimė Vilniuje: žuvo nuo garažo nukritęs jaunas vyras
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Nelaimė Vilniuje: žuvo nuo garažo nukritęs jaunas vyras

Pirminiais duomenimis, nelaimė įvyko Mėnulio g. esančių garažų teritorijoje.

Aiškėja, kad ant vieno iš garažų linksminosi ir vartojo alkoholį žmonių kompanija. 

Pirminiais duomenimis, žuvo vyras, kuris pats nukrito nuo 7–8 metrų aukščio garažo.

Nelaimės aplinkybes aiškinsis policija.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Greitoji pagalba (nuotr. Elta)
Alytuje partrenkta pėsčioji: moteris mirė greitosios automobilyje
Vilniaus policija norėtų pasikalbėti su šiuo vyriškiu: bare sumušė žmogų (nuotr. Policijos)
Vilniaus policija norėtų pasikalbėti su šiuo vyriškiu: bare sumušė žmogų
Vilniaus rajone name rasti 2 žmonių lavonai (nuotr. stop kadras)
Pas brolį atvažiavęs vyras rado jo ir žmonos lavonus: kelia galimas versijas (2)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų