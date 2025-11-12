 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Mirė 57-erių Lietuvos šaulių kuopos vadas

2025-11-12 12:19
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-12 12:19

Šiandien visą Lietuvą apskriejo skaudi žinia – mirė vos 57-erių sulaukės Lietuvos šaulių sąjungos Vytauto Didžiojo 2-osios šaulių rinktinės Kėdainių Povilo Lukšio 205 šaulių kuopos vadas Arvydas Ašmontas.

Kėdainių Povilo Lukšio 205 šaulių kuopos vadas Arvydas Ašmontas (nuotr. Kėdainių rajono savivaldybės, 123rf.com)

Šiandien visą Lietuvą apskriejo skaudi žinia – mirė vos 57-erių sulaukės Lietuvos šaulių sąjungos Vytauto Didžiojo 2-osios šaulių rinktinės Kėdainių Povilo Lukšio 205 šaulių kuopos vadas Arvydas Ašmontas.

4

Atsisveikinimo laikas tikslinamas.

Mirė gerbiamas šaulių kuopos vadas

Socialiniame tinkle „Facebook“ Kėdainių rajono savivaldybė pasidalijo žinia apie gerbiamo šaulių kuopos vado Arvydo Ašmonto mirtį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jausdami neapsakomą skausmą pranešame, kad Amžinybėn iškeliavo Lietuvos šaulių sąjungos Vytauto Didžiojo 2-osios šaulių rinktinės Kėdainių Povilo Lukšio 205 šaulių kuopos vadas Arvydas Ašmontas (1968-01-26) — mylimas ir gerbiamas žmogus, palikęs šviesų prisiminimą mūsų širdyse.

Atsisveikinti bus galima „Gedulo saloje“, Didžiojoje salėje, adresu Skongalio g. 1A, Kėdainiai.

Atsisveikinimo laikas bus patikslintas“, – buvo rašoma įraše.

xxL
xxL
2025-11-12 12:46
Amžiną atilsį..
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (4)
