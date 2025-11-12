Mirė 57-erių Lietuvos šaulių kuopos vadas

Atsisveikinimo laikas tikslinamas.
Mirė gerbiamas šaulių kuopos vadas
Socialiniame tinkle „Facebook“ Kėdainių rajono savivaldybė pasidalijo žinia apie gerbiamo šaulių kuopos vado Arvydo Ašmonto mirtį.
„Jausdami neapsakomą skausmą pranešame, kad Amžinybėn iškeliavo Lietuvos šaulių sąjungos Vytauto Didžiojo 2-osios šaulių rinktinės Kėdainių Povilo Lukšio 205 šaulių kuopos vadas Arvydas Ašmontas (1968-01-26) — mylimas ir gerbiamas žmogus, palikęs šviesų prisiminimą mūsų širdyse.
Atsisveikinti bus galima „Gedulo saloje“, Didžiojoje salėje, adresu Skongalio g. 1A, Kėdainiai.
Atsisveikinimo laikas bus patikslintas“, – buvo rašoma įraše.
