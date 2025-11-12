 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

31-erių Igoris paskambinęs šeimai pasakė, kad kops į kalną: tai, kas įvyko vėliau, šeima vadina didžiausiu košmaru

2025-11-12 07:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-12 07:45

Tragiška Madeiroje dingusio 31 metų lenkų turisto paieškų atomazga – po devynių dienų intensyvių gelbėjimo darbų vietos policija patvirtino, kad jis rastas negyvas, įvyko nelaimingas atsitikimas.

Madeiroje dingęs 31-erių lenkas rastas negyvas (nuotr. Facebook, 123rf.com)

Tragiška Madeiroje dingusio 31 metų lenkų turisto paieškų atomazga – po devynių dienų intensyvių gelbėjimo darbų vietos policija patvirtino, kad jis rastas negyvas, įvyko nelaimingas atsitikimas.

0

Nuo lapkričio 2 dienos ieškotas Igoris Holevinskis rastas negyvas šiaurinėje Madeiros Dalyje, Faias vietovėje, Santanos savivaldybėje. Policija patvirtino, kad įvyko nelaimingas atsitikimas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

31-erių turistas iš Lenkijos rastas negyvas

Portugalijos tarnybos pranešė, kad nuo lapkričio 2 dienos ieškoto lenkų turisto mirtis buvo nelaimingo atsitikimo pasekmė, rašo fakt.pl.

Kaip nurodė Madeiros policijos kriminalinių tyrimų skyriaus vadovas José Matosas, apreigūnai nerado jokių įrodymų, rodančių, kad galėjo būti įvykdytas nusikaltimas.

„Nebuvo trečiųjų asmenų įsikišimo. Turistas paslydo purvinoje ir akmenuotoje vietovėje, o po to nukrito“, – sakė J. Matosas, kurį citavo vietos žiniasklaidai.

Policija paėmė visus mirusiajam priklausiusius daiktus – po procedūrų jie bus perduoti 31-erių vyro šeimai.

Kaip pranešė policijos pareigūnas Frederiku Žezus iš San Visentės savivaldybės komisariato, lenko kūną aptiko netoliese gyvenantis vietos gyventojas. Gelbėtojams buvo labai sunku pasiekti nelaimės vietą – reljefas buvo status ir slidus po gausių liūčių.

Kūnas buvo rastas maždaug už 500 metrų nuo kalnų tako, einančio palei levadą, netoli Boaventuros miestelio. Tai šiaurinė, mažiau lankoma Madeiros dalis, žinoma dėl vaizdingų, bet sudėtingų maršrutų.

Prieš žygį į kalnus – paskutinis skambutis šeimai

I. Holevinskis į Madeirą atvyko spalio 26 dieną. Iš pradžių jį lydėjo partnerį, žinoma lenkų rašytoja Maria Halber. Lapkričio 1-ąją ji grįžo į Lenkiją, o 31-erių vyras tęsė kelionę vienas.

Kitą dieną, lapkričio 2-ąją, jis paskutinį kartą susisiekė su šeima ir pranešė, kad ketina kopti į Pico Ruivo – aukščiausią viršūnę saloje.

Jo telefono signalas paskutinį kartą užfiksuotas netoli Levada dos Tornos tunelio. Kai ryšys nutrūko, pradėta plataus masto paieškos operacija.

Artimieji skelbė pagalbos prašymus socialiniuose tinkluose ir surengė lėšų rinkimą privataus kalnų gido paslaugoms apmokėti.

31 metų turistas iš Lenkijos vienas leidosi į Levada do Tornos taką, eidamas Pico Ruivo link – aukščiausio Madeiros kalno (1862 m virš jūros lygio). Jis dingo lapkričio 2-osios popietę.

Į paieškos operaciją buvo įtrauktos penkios Portugalijos tarnybos bei vietos savanoriai. Į pagalbą pasitelkti šunys ir dronai.

Operaciją kelis kartus teko stabdyti dėl stipraus vėjo ir lietaus, tačiau paieška baigėsi tragiškai – po kelių dienų kūnas buvo rastas sunkiai pasiekiamoje kalnų vietovėje.

