TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Liūdna paieškų atomazga: miške rastas grybautojo kūnas

2025-09-29 10:41 / šaltinis: BNS
2025-09-29 10:41

Miškas (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)

Miške Tauragės rajone surastas negyvas vyras, kuris nuo praėjusio penktadienio buvo ieškomas kaip dingęs be žinios, pirmadienį pranešė policija.

0

Ieškoto 75 metų vyro kūnas rastas miško masyve, maždaug dviejų kilometrų atstumu nuo sodybos Antegluonio kaime, iš kur vyras galimai buvo išėjęs grybauti.

Kūną aptiko Raudonojo Kryžiaus atstovai, vykdę paieškos veiksmus, pranešė Tauragės apskrities policija.  

Dingus šiam Tauragės miesto gyventojui policija kreipėsi į visuomenę prašydama pagalbos.

