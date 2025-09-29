Liūdna paieškų atomazga: miške rastas grybautojo kūnas

Ieškoto 75 metų vyro kūnas rastas miško masyve, maždaug dviejų kilometrų atstumu nuo sodybos Antegluonio kaime, iš kur vyras galimai buvo išėjęs grybauti.
Kūną aptiko Raudonojo Kryžiaus atstovai, vykdę paieškos veiksmus, pranešė Tauragės apskrities policija.
Dingus šiam Tauragės miesto gyventojui policija kreipėsi į visuomenę prašydama pagalbos.
