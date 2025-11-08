 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Staigi 10-mečio mirtis sukrėtė visus: tėvai manė, kad serga paprastu skrandžio gripu

2025-11-08 18:00 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-11-08 18:00

10-metis Bailey Shrimptonas iš Somerseto, Didžiosios Britanijos, buvo linksmas, švelnus berniukas. Jo šeima niekada nebūtų pagalvojusi, kad paprasti skrandžio skausmai buvo ženklai, rodantys, kad jis netrukus mirs. Ketvirtadienį grįžęs iš mokyklos berniukas pasiskundė pilvo skausmu ir vėmimu – atrodė, kad jį užklupo įprastas virusas. Tačiau vos po keturių dienų, spalio 27-ąją, Bailey mirė ligoninėje.

Žvakutės (Fotobankas)

10-metis Bailey Shrimptonas iš Somerseto, Didžiosios Britanijos, buvo linksmas, švelnus berniukas. Jo šeima niekada nebūtų pagalvojusi, kad paprasti skrandžio skausmai buvo ženklai, rodantys, kad jis netrukus mirs. Ketvirtadienį grįžęs iš mokyklos berniukas pasiskundė pilvo skausmu ir vėmimu – atrodė, kad jį užklupo įprastas virusas. Tačiau vos po keturių dienų, spalio 27-ąją, Bailey mirė ligoninėje.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šeima, praradusi savo „šviesų, malonų ir mylintį“ sūnų, šiandien išgyvena neapsakomą širdgėlą ir ieško atsakymų – kaip taip galėjo nutikti vaikui, kuris dar prieš kelias dienas žaidė „Xbox“ su draugais ir šypsojosi, rašoma thesun.co.uk.

Skausmas, kurį palaikė paprastu virusu

Skausminga istorija prasidėjo prieš kelias savaites, spalio 23 d., kai Bailey grįžo iš mokyklos namo, skųsdamasis skrandžio skausmu ir vėmimu. Šeima buvo tikra, kad tai įprastas skrandžio gripas, ir rūpinosi juo namuose.

„Jis vis dar atrodė linksmas – mielai žaidė „Xbox“ su draugais. Tikėjomės, kad tai tik virusas, kuris išnyks. Pasirūpinome, kad jis gertų daug vandens“, – rašė šeima lėšų rinkimo puslapyje.

Tačiau kitą dieną berniukas vis dar jautėsi prastai – nevalgė, nors ir bendravo su draugais, žiūrėjo „YouTube“, atrodė ramus ir be didesnių nusiskundimų.

Apsilankymas ligoninėje nepadėjo

Kai šeštadienį vėmimas nesiliovė, šeima paskambino į Anglijos Nacionalinės sveikatos tarnybos (NHS) pagalbos liniją. Gydytojas rekomendavo nuvežti berniuką į greitosios pagalbos skyrių.

„Praleidome ten apie penkias valandas, kol Bailey buvo duodami skysčiai, atliktas kraujo tyrimas ir duoti vaistai nuo pykinimo. Nors jo infekcijos žymenys buvo padidėję, mums buvo pasakyta, kad tai greičiausiai virusinė infekcija, ir buvome išsiųsti namo su lapeliu“, – pasakojo artimieji.

Iš pirmo žvilgsnio atrodė, kad berniukui gerėja – jis vėl gėrė daugiau skysčių, tačiau ankstyvą sekmadienio rytą jo sveikata smarkiai pablogėjo.

Tragiška naktis

Sekmadienį, spalio 26 d., dienai bėgant, Bailey dar jautė skausmą, bet ramino šeimą: „Jis vis kartojo, kad jam viskas gerai ir kad neturėtume nerimauti.“

Tačiau tą naktį įvyko tragedija.

„Tai, ką pamatėme toliau, liks su mumis amžinai – jo oda buvo marga ir mėlyna. Iš karto supratome, kad kažkas negerai, ir paskambinome greitajai pagalbai“, – pasakojo šeima.

Prieš prarasdamas sąmonę, berniukas pasakė paskutinius žodžius: „Nejaučiu savo kūno... nieko nematau.“

Tuomet jam prasidėjo traukuliai ir jis nustojo kvėpuoti.

Kova dėl gyvybės ir paskutinės akimirkos

Bailey patėvis, vadovaujamas greitosios medicinos pagalbos operatoriaus, atliko širdies masažą. Atvykę paramedikai atkūrė berniuko širdies ritmą, o sraigtasparniu jis buvo skubiai nuskraidintas į Sautamptono ligoninę.

„Per stebuklą jiems pavyko atkurti jo širdies veiklą ir mus ten nuvežė policijos palyda“, – rašoma šeimos pranešime.

Deja, gydytojai netrukus patvirtino, kad Bailey smegenys mirusios, o jo organai ima nebefunkcionuoti.

„Mums buvo duota laiko atsisveikinti. Apsupti šeimos – mamos Charly, patėvio Ash, tėčio Andrew ir jo partnerės Tash – laikėme jį arti, kai aparatai buvo išjungti. Pajutome, kaip sustojo jo širdis, ir tą akimirką mūsų pasaulis subyrėjo“, – rašė artimieji.

Bailey šeima prisimena jį kaip šviesų, kūrybingą ir linksmą vaiką.

„Berniukas su plačiausia šypsena, geriausia širdimi ir vaizduote, kuri galėtų užpildyti visą pasaulį“, – taip jį apibūdino artimieji.

Jam patiko žaisti „Xbox“ su draugais, lankytis sunkvežimių parodose ir leisti laiką su broliais bei seserimis – George'u, Harper, Bella, Kayla, Layla, Demi ir Abbie.

„Grįžti namo be jo buvo nepakeliama. Stengiamės išlikti stiprūs dėl šeimos, bet tai buvo sunkiausias įmanomas dalykas“, – sakė Bailey mama.

Šeima žada pasidalinti daugiau informacijos, kai bus aiškios tikslios berniuko mirties priežastys. Šiuo metu jie laukia Sautamptono ligoninės išvadų.

