  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Siaubinga tragedija: šuo pražudė 9 mėnesių kūdikį

2025-11-10 17:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-11-10 17:25
2025-11-10 17:25

Siaubinga nelaimė Velse – po šuns užpuolimo, namuose, mirė devynių mėnesių kūdikis.

Kūdikio netektis (nuotr. 123rf.com)

Siaubinga nelaimė Velse – po šuns užpuolimo, namuose, mirė devynių mėnesių kūdikis.

0

Incidentas įvyko sekmadienį, lapkričio 2 d., apie 18 val.

Mirė įvykio vietoje

Policijos atstovai pareiškime teigė: „Gavome pranešimą apie šuns užpuolimą adresu Crossway, Rogiet, sekmadienį apie 18 valandą. Atvyko pareigūnai kartu su Velso greitosios medicinos pagalbos tarnybos paramedikais.

Devynių mėnesių kūdikis buvo pripažintas mirusiu įvykio vietoje. Šuo buvo konfiskuotas ir išvežtas iš nuosavybės.“

Netektis (nuotr. 123rf.com)
Siaubinga nelaimė: šuo sudraskė 9 mėnesių kūdikį (3)

