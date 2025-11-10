Siaubinga tragedija: šuo pražudė 9 mėnesių kūdikį

Incidentas įvyko sekmadienį, lapkričio 2 d., apie 18 val.
Mirė įvykio vietoje
Policijos atstovai pareiškime teigė: „Gavome pranešimą apie šuns užpuolimą adresu Crossway, Rogiet, sekmadienį apie 18 valandą. Atvyko pareigūnai kartu su Velso greitosios medicinos pagalbos tarnybos paramedikais.
Devynių mėnesių kūdikis buvo pripažintas mirusiu įvykio vietoje. Šuo buvo konfiskuotas ir išvežtas iš nuosavybės.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!