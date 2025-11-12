 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Siaubinga avarija Lenkijoje: nepilnametis rėžėsi į medį, žuvo dvi paauglės

2025-11-12 12:12 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-12 12:12

Lenkijoje Kuruvo miestelyje pirmadienio naktį įvyko tragiška avarija, skelbia „Onet“. Žuvo dvi paauglės. Aiškėja, kad automobilį vairavo nepilnametis, neturėjęs vairuotojo pažymėjimo.

Lenkijos policija (nuotr. SCANPIX)

Automobilis rėžėsi į medį, keleivės žuvo iš karto.

Joms buvo 16 ir 17 metų.

0

Automobilis rėžėsi į medį, keleivės žuvo iš karto.

Joms buvo 16 ir 17 metų.

Siaubinga avarija Lenkijoje

Tarnyboms apie avariją pranešta 2:32 val. Į nelaimės vietą iškart buvo išsiųstos greitosios pagalbos tarnybos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atvykę į vietą gelbėtojai nustatė, kad „Volkswagen Passat“ nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į pakelės medį.

„2:32 val. gavome pranešimą apie avariją, kurioje buvo įtrauktas automobilis su trimis žmonėmis. Atvykus ugniagesiams, du žmonės, vyras ir moteris, buvo išlipę iš automobilio. Moteris nerodė gyvybės ženklų, o vyras buvo sąmoningas. Priekyje sėdėjusi keleivė buvo įstrigusi automobilyje, todėl ją išlaisvinti teko naudoti specialius hidraulinius įrankius. Ši moteris taip pat nerodė gyvybės ženklų“, – sako ugniagesių atstovas Grzegorzas Hinzas.

Automobilį vairavo 17-metis. Anot pareigūnų, jis neturėjo vairuotojo pažymėjimo. Jam sužeista ranka, jis nugabentas į ligoninę. Ten atlikti tyrimai, siekiant išsiaiškinti, ar jis nebuvo apsvaigęs.

Tragedijos aplinkybes šiuo metu tiria policijos pareigūnai.

