Siaubinga avarija Lenkijoje: nepilnametis rėžėsi į medį, žuvo dvi paauglės

Automobilis rėžėsi į medį, keleivės žuvo iš karto.
Joms buvo 16 ir 17 metų.
Siaubinga avarija Lenkijoje
Tarnyboms apie avariją pranešta 2:32 val. Į nelaimės vietą iškart buvo išsiųstos greitosios pagalbos tarnybos.
Atvykę į vietą gelbėtojai nustatė, kad „Volkswagen Passat“ nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į pakelės medį.
„2:32 val. gavome pranešimą apie avariją, kurioje buvo įtrauktas automobilis su trimis žmonėmis. Atvykus ugniagesiams, du žmonės, vyras ir moteris, buvo išlipę iš automobilio. Moteris nerodė gyvybės ženklų, o vyras buvo sąmoningas. Priekyje sėdėjusi keleivė buvo įstrigusi automobilyje, todėl ją išlaisvinti teko naudoti specialius hidraulinius įrankius. Ši moteris taip pat nerodė gyvybės ženklų“, – sako ugniagesių atstovas Grzegorzas Hinzas.
Automobilį vairavo 17-metis. Anot pareigūnų, jis neturėjo vairuotojo pažymėjimo. Jam sužeista ranka, jis nugabentas į ligoninę. Ten atlikti tyrimai, siekiant išsiaiškinti, ar jis nebuvo apsvaigęs.
Tragedijos aplinkybes šiuo metu tiria policijos pareigūnai.
