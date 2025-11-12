 
Kalendorius
Lapkričio 12 d., trečiadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Ieškomas buvęs Lenkijos teisingumo ministras iškėlė sąlygas prokurorų apklausai užsienyje

2025-11-12 11:59 / šaltinis: ELTA
2025-11-12 11:59

Buvęs Lenkijos teisingumo ministras ir Teisės ir teisingumo (PiS) partijos narys Zbigniewas Ziobro, kurio parlamentinį imunitetą šalies Seimas panaikino penktadienį, pasisiūlė būti apklausiamas Belgijoje arba politinį prieglobstį jam suteikusioje Vengrijoje.

Ieškomas buvęs Lenkijos teisingumo ministras iškėlė sąlygas prokurorų apklausai. EPA-ELTA nuotr.

Buvęs Lenkijos teisingumo ministras ir Teisės ir teisingumo (PiS) partijos narys Zbigniewas Ziobro, kurio parlamentinį imunitetą šalies Seimas panaikino penktadienį, pasisiūlė būti apklausiamas Belgijoje arba politinį prieglobstį jam suteikusioje Vengrijoje.

REKLAMA
0

Lenkijos Seimas Z. Ziobro imunitetą panaikino atsižvelgdamas į prokurorų prašymą. Prokurorai teigia, kad jam pareikšti 26 kaltinimai, įskaitant vadovavimą organizuotai nusikalstamai grupuotei. Lenkijos parlamento žemieji rūmai taip pat pritarė jo sulaikymui ir galimam laikinam laisvės atėmimui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Z. Ziobro reikalavimą dėl vietos apklausai antradienio vakarą naujienų agentūrai PAP patvirtino jo advokatas Bartoszas Lewandowskis, kuris sakė, kad jo klientas pažadėjo atvykti susitikti su nacionalinės prokuratūros prokurorais ir išklausyti jam pareikštus kaltinimus Briuselyje arba Budapešte.

REKLAMA
REKLAMA

Naujieną apie Z. Ziobro išdėstytas sąlygas pirmą kartą antradienį paskelbė Lenkijos laikraštis „Rzeczpospolita“.

REKLAMA

2015–2023 m. Teisės ir teisingumo (PiS) vyriausybėje dirbęs euroskeptikas Z. Ziobro, advokato B. Lewandowskio teigimu, šiuo metu yra Vengrijoje, kuri dėl artimų premjero Viktoro Orbano ryšių su Lenkijos socialiai konservatyvia PiS partija jam yra suteikusi politinį prieglobstį. Budapeštas politinį prieglobstį taip pat jau suteikė Z. Ziobro pavaduotojui Marcinui Romanowskiui, kaltinamam dalyvavimu tos pačios nusikalstamos grupuotės veikloje.

REKLAMA
REKLAMA

Prokurorai Z. Ziobro kaltina organizuotos nusikalstamos grupuotės įkūrimu ir vadovavimu jai. Pasak teisėsaugos atstovų, ši grupuotė jo ministro kadencijos metu 2015–2023 m. apgaule įgijo 150 mln. Lenkijos zlotų (35,23 mln. eurų). Prokurorai teigia, kad grupuotė pasisavino lėšas iš Teisingumo ministerijos Teisingumo fondo – specialaus rezervo, skirto padėti nusikaltimų aukoms.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

B. Lewandowskis laikraščiui „Rzeczpospolita“ sakė, kad Z. Ziobro „jau seniai“ negyvena Lenkijoje. Laikraščio duomenimis, prokurorai žino du buvusio ministro korespondencijos adresus – vieną Vengrijoje, kitą – šiek tiek netikėtai užkietėjusiam euroskeptikui – Briuselyje, kur jis su šeima gyvena jau metus.

REKLAMA

Pasak naujienų agentūros PAP, Z. Ziobro anksčiau teisinosi negalįs atvykti apklausai dėl ligos. Jis ignoravo aštuonis šaukimus atvykti į parlamentinę tyrimo komisiją ir galiausiai buvo priverstas tai padaryti pagal teismo nutartį, pagrįstą nepriklausoma medicinine išvada.

2024 m. vasario mėn. įsteigta specialioji Nacionalinės prokuratūros tyrimo grupė nagrinėja įtarimus dėl pažeidimų ir suklastotų konkursų dėl milijonų zlotų dotacijų, skirstytų iš valstybės fondo PiS vyriausybės valdymo laikotarpiu. Įtariami nusikaltimai taip pat apima dokumentų klastojimą.

Prokurorų teigimu, Z. Ziobro suformuotoje nusikalstamoje grupuotėje taip pat dalyvavo aukšti Teisingumo ministerijos pareigūnai, ministerijoje viešas pareigas einantys asmenys ir organizacijų, kurios gavo finansinę naudą iš fondo, atstovai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų