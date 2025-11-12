Ieškomas buvęs Lenkijos teisingumo ministras iškėlė sąlygas prokurorų apklausai užsienyje

Lenkijos Seimas Z. Ziobro imunitetą panaikino atsižvelgdamas į prokurorų prašymą. Prokurorai teigia, kad jam pareikšti 26 kaltinimai, įskaitant vadovavimą organizuotai nusikalstamai grupuotei. Lenkijos parlamento žemieji rūmai taip pat pritarė jo sulaikymui ir galimam laikinam laisvės atėmimui.
Z. Ziobro reikalavimą dėl vietos apklausai antradienio vakarą naujienų agentūrai PAP patvirtino jo advokatas Bartoszas Lewandowskis, kuris sakė, kad jo klientas pažadėjo atvykti susitikti su nacionalinės prokuratūros prokurorais ir išklausyti jam pareikštus kaltinimus Briuselyje arba Budapešte.
Naujieną apie Z. Ziobro išdėstytas sąlygas pirmą kartą antradienį paskelbė Lenkijos laikraštis „Rzeczpospolita“.
2015–2023 m. Teisės ir teisingumo (PiS) vyriausybėje dirbęs euroskeptikas Z. Ziobro, advokato B. Lewandowskio teigimu, šiuo metu yra Vengrijoje, kuri dėl artimų premjero Viktoro Orbano ryšių su Lenkijos socialiai konservatyvia PiS partija jam yra suteikusi politinį prieglobstį. Budapeštas politinį prieglobstį taip pat jau suteikė Z. Ziobro pavaduotojui Marcinui Romanowskiui, kaltinamam dalyvavimu tos pačios nusikalstamos grupuotės veikloje.
Prokurorai Z. Ziobro kaltina organizuotos nusikalstamos grupuotės įkūrimu ir vadovavimu jai. Pasak teisėsaugos atstovų, ši grupuotė jo ministro kadencijos metu 2015–2023 m. apgaule įgijo 150 mln. Lenkijos zlotų (35,23 mln. eurų). Prokurorai teigia, kad grupuotė pasisavino lėšas iš Teisingumo ministerijos Teisingumo fondo – specialaus rezervo, skirto padėti nusikaltimų aukoms.
B. Lewandowskis laikraščiui „Rzeczpospolita“ sakė, kad Z. Ziobro „jau seniai“ negyvena Lenkijoje. Laikraščio duomenimis, prokurorai žino du buvusio ministro korespondencijos adresus – vieną Vengrijoje, kitą – šiek tiek netikėtai užkietėjusiam euroskeptikui – Briuselyje, kur jis su šeima gyvena jau metus.
Pasak naujienų agentūros PAP, Z. Ziobro anksčiau teisinosi negalįs atvykti apklausai dėl ligos. Jis ignoravo aštuonis šaukimus atvykti į parlamentinę tyrimo komisiją ir galiausiai buvo priverstas tai padaryti pagal teismo nutartį, pagrįstą nepriklausoma medicinine išvada.
2024 m. vasario mėn. įsteigta specialioji Nacionalinės prokuratūros tyrimo grupė nagrinėja įtarimus dėl pažeidimų ir suklastotų konkursų dėl milijonų zlotų dotacijų, skirstytų iš valstybės fondo PiS vyriausybės valdymo laikotarpiu. Įtariami nusikaltimai taip pat apima dokumentų klastojimą.
Prokurorų teigimu, Z. Ziobro suformuotoje nusikalstamoje grupuotėje taip pat dalyvavo aukšti Teisingumo ministerijos pareigūnai, ministerijoje viešas pareigas einantys asmenys ir organizacijų, kurios gavo finansinę naudą iš fondo, atstovai.
