Skubiai perspėja vilniečius dėl nuotekų tinklo avarijos: apribojamas ir eismas

„DĖMESIO! NUOTEKŲ TINKLO AVARIJA. Informuojame, kad dėl nuotekų tinklo avarijos Švitrigailos g. 16 bus vykdomi avarijos likvidavimo darbai. Darbų pradžia 2025-11-15 8 val.“, – praneša Naujamiesčio seniūnija.
Seniūnija akcentuoja svarbiausią informaciją eismo dalyviams: „Svarbu: Eismas bus ribojamas Švitrigailos gatvėje – prašome iš anksto planuoti maršrutą. Siaurės važiuojamoji gatvės dalis Prašome vadovautis laikinais kelio ženklais ir laikytis eismo organizavimo pakeitimų. Atsiprašome už laikinus nepatogumus ir dėkojame už supratingumą!“
Numatytas darbų grafikas ir eismo atnaujinimo laikas: „Eismą atnaujinti planuojama 2025-11-17 13 val.“
Seniūnija kviečia gyventojus sekti oficialius kanalus dėl galimų korekcijų darbų metu ir, esant galimybei, rinktis alternatyvius maršrutus.