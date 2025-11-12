 
Kalendorius
Lapkričio 12 d., trečiadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Skubiai perspėja vilniečius dėl nuotekų tinklo avarijos: apribojamas ir eismas

2025-11-12 11:08 / šaltinis: Made In Vilnius
2025-11-12 11:08

Naujamiestyje fiksuota nuotekų tinklo avarija – Švitrigailos g. 16 numatyti skubūs avarijos likvidavimo darbai. Gyventojai ir vairuotojai raginami iš anksto planuoti maršrutus bei sekti laikinus eismo pakeitimus.

Ugniagesiai. ELTA / Josvydas Elinskas

Naujamiestyje fiksuota nuotekų tinklo avarija – Švitrigailos g. 16 numatyti skubūs avarijos likvidavimo darbai. Gyventojai ir vairuotojai raginami iš anksto planuoti maršrutus bei sekti laikinus eismo pakeitimus.

REKLAMA
0

„DĖMESIO! NUOTEKŲ TINKLO AVARIJA. Informuojame, kad dėl nuotekų tinklo avarijos Švitrigailos g. 16 bus vykdomi avarijos likvidavimo darbai. Darbų pradžia 2025-11-15 8 val.“, – praneša Naujamiesčio seniūnija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Seniūnija akcentuoja svarbiausią informaciją eismo dalyviams: „Svarbu: Eismas bus ribojamas Švitrigailos gatvėje – prašome iš anksto planuoti maršrutą. Siaurės važiuojamoji gatvės dalis Prašome vadovautis laikinais kelio ženklais ir laikytis eismo organizavimo pakeitimų. Atsiprašome už laikinus nepatogumus ir dėkojame už supratingumą!“

REKLAMA
REKLAMA

Numatytas darbų grafikas ir eismo atnaujinimo laikas: „Eismą atnaujinti planuojama 2025-11-17 13 val.“

Seniūnija kviečia gyventojus sekti oficialius kanalus dėl galimų korekcijų darbų metu ir, esant galimybei, rinktis alternatyvius maršrutus.

 

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų