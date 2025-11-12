Tragiška žinia: mirė žinoma TV laidų vedėja

Patyrusi įvairių sužalojimų – tarp jų plaučių subliūškimą ir pilvo sumušimus – ilgametė žurnalistė, dirbusi kartu su „Radio Two“ sodininku Terry Walton jo tinklalaidėje „Plotcast“, buvo nuvežta į ligoninę.
Tačiau Pontypridd koronerio teismas išgirdo, kad Lynda jau kitą dieną buvo išleista namo.
Deja, praėjus vos keturioms dienoms – liepos 19-ąją – ji buvo rasta mirusi, kai šeimai nepavyko su ja susisiekti ir jie iškvietė policiją.
Preliminari mirties priežastis – eismo įvykio metu patirti sužalojimai, sukėlę peritonitą – pilvaplėvės infekciją.
Naujos išvados
Koronerio pareigūnė Joanne Webb teismo posėdyje pateikė tragiškas aplinkybes: „2025 metų liepos 15 dieną Lynda Shahwan buvo keleivė automobilyje Šiaurės Vankuveryje, Kanadoje, kartu su šeimos nariais. Transporto priemonė pateko į eismo įvykį ir apsivertė. Lynda patyrė sužalojimų, buvo gydoma „Lions Gate“ ligoninėje, kur jai diagnozuoti lūžęs šonkaulis, pilvo sumušimai ir plaučių kolapsas.“
Koroneris Andrew Morse atidėjo bylos nagrinėjimą vėlesnei datai ir išreiškė užuojautą Lyndos šeimai.
Lynda, gyvenusi Heath rajone, Kardife, buvo dirbusi „Radio Wales“ daugiau nei 25 metus.
Kolegos dalijosi prisiminimais
Po žinios apie jos mirtį kolegos pasidalijo daugybe jautrių žodžių ir prisiminimų.
„Lynda buvo ypatinga asmenybė“, – sakė „Radio Wales“ vadovė Carolyn Hitt. – „Nuo pat savo karjeros pradžios 1999-aisiais ji paliko ryškų pėdsaką radijo stotyje – tiek eteryje, tiek už jo ribų, dirbdama beveik prie visų mūsų laidų.
Kelerius metus Lynda buvo Roy Noble bendraautorė jo rytinėje laidoje, kur jis švelniai ją vadino „The Lily from Caerphilly“. Pastaruoju metu Lynda vėl grįžo prie mikrofono – šįkart kartu su Terry Walton, su kuriuo kūrė ir vedė savo aistros projektą „Plotcast“. Tai buvo tik vienas iš daugelio jos kūrybiškumo ir išradingumo pavyzdžių.
Visi „Radio Wales“ esame sugniuždyti dėl netikėtos mylimos kolegės ir draugės netekties. Mūsų širdys su Lynda vyru Sharif – taip pat brangiu kolega – jų dviem sūnumis bei visa šeima ir draugais.“
„Radio 2“ sodininkystės ekspertas Terry Walton, nuolat pasirodantis „Jeremy Vine“ laidoje, sakė, kad Lynda buvo iš jo atimta „per anksti“.
„Pastarieji dveji metai, kai kartu su Lynda dirbome prie „Plotcast“, buvo patys prasmingiausi ir brangiausi mano radijo karjeros metai“, – sakė jis. – „Mūsų tarpusavio chemija ir jos kūrybinis talentas pavertė kiekvieną epizodą tikru sodininkystės žinių perlu. Tai buvo kupina džiaugsmo ir kartu labai informatyvu.
Jos profesionalumas ir lengvas bendravimo būdas kiekvieną įrašymą darė malonų ir išlaisvinantį. Tapome tikrais draugais – po įrašų visada pasilikdavome pasikalbėti apie gyvenimą.“
