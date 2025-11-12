Mirė garsus dainininkas: „Jis buvo neįtikėtinas talentas“

BBC jie sakė: „Esame labai nuliūdę, tačiau jo atminimas ir dainos gyvuos amžinai.“ Mirties priežastis neatskleidžiama.
Grupė buvo suburta Šefilde 1985 metais, o Richard pasirodydavo kartu su būgnininku Anthony „Tich“ Critchlow ir klavišininku Marcus Vere.
Pasidalijo jautriais žodžiais
Buvę grupės nariai Critchlow ir Vere antradienį grupės „Instagram“ paskyroje pasidalijo jautriu įrašu, pagerbdami Richard, kurį pavadino „nepaprastu talentu“.
„Su didžiausiu liūdesiu pranešame apie Richard Darbyshire, grupės įkūrėjo ir pagrindinio vokalisto, netektį. Jis buvo su „Living In A Box“ nuo 1987 iki 1990 metų“, – rašoma pranešime.
„Richard buvo neįtikėtinas talentas – koks balsas! Jo vokaliniai gebėjimai neturėjo ribų – nuo galingo mūsų pirmojo, to paties pavadinimo hito iki švelnaus ir jausmingo kūrinio „Room In Your Heart“. Richard tikrai galėjo viską. Jo gitaros grojimo įgūdžiai, nors ir mažiau pripažinti, buvo ne mažiau įspūdingi. Kaip dainų autorius, Richard buvo visko, ką darėme, šerdis – tikras meistras ir savo meno kūrėjas.“
„Tam tikra prasme Richard buvo labiausiai nenorintis būti „popžvaigžde“ – jis visada vengė dėmesio, kuris neišvengiamai sekė po sėkmės. Jis nemėgo fotosesijų, interviu ar televizinių pasirodymų ir manė, kad visa tai – gana kvaila“, – rašė grupės nariai.
„Jis buvo laimingiausias studijoje – gitara rankose, kurdamas naują dainą... Richard, kur bebūtum, Tich ir aš labai tavęs pasiilgsime. Juokas, kurį dalinomės, laukinis mūsų kelias – niekada nebus pamiršti.“
Jie pridūrė: „Myliu tave, žmogau. Marcus ir Tich xx.“
Grupė pasaulinį pripažinimą pelnė 1987 metais su savo debiutiniu singlu „Living In A Box“.
Vėliau ji dar du kartus pateko į Jungtinės Karalystės „Top 10“, o 1989 metų singlas „Room In Your Heart“ pasiekė penktąją vietą topuose.
Richard paliko grupę 1989-aisiais, kai dėl pokyčių įrašų leidybos kompanijoje kilo kūrybinių nesutarimų, grupės nariams įrašinėjant trečiąjį albumą.
1994 metais jis išleido solinį albumą ir rašė dainas tokioms atlikėjoms kaip Lisa Stansfield, Jennifer Rush ir grupei „Level 42“.
