TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Šaltinis: Donaldas Trumpas pagrasino BBC 1 mlrd. dolerių ieškiniu

2025-11-10 18:26 / šaltinis: BNS
2025-11-10 18:26

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino britų transliuotojui BBC 1 mlrd. dolerių (864,23 mln. eurų) ieškiniu dėl klaidinančio jo kalbos, pasakytos prieš pat riaušes JAV Kapitolijuje 2021-aisiais, montažo dokumentiniame filme.

BBC (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino britų transliuotojui BBC 1 mlrd. dolerių (864,23 mln. eurų) ieškiniu dėl klaidinančio jo kalbos, pasakytos prieš pat riaušes JAV Kapitolijuje 2021-aisiais, montažo dokumentiniame filme.

Tai naujienų agentūrai AFP pirmadienį pranešė JAV prezidento teisininkų komandai artimas šaltinis.

Šaltinis, kalbėjęs anonimiškai, patvirtino televizijos „Fox News“ pranešimą, kad D. Trumpo laiške Jungtinės Karalystės (JK) transliuotojui buvo nustatytas penktadienio terminas išimti programą ir atsiprašyti.

D. Trumpo teisininkų komandos atstovas patvirtino, kad BBC buvo išsiųstas laiškas, kuriame bendrovė kaltinama šmeižtu, nukreiptu prieš D. Trumpą, tačiau daugiau informacijos nepateikė.

„BBC apšmeižė prezidentą Trumpą tyčia ir apgaulingai sumontavusi savo dokumentinį filmą, kad kištųsi į prezidento rinkimus“, – sakoma atstovo spaudai pareiškime agentūrai AFP.

„Prezidentas Trumpas ir toliau reikalaus atsakomybės iš tų, kurie prekiauja melu, apgaule ir netikromis naujienomis“, – teigė atstovas.

BBC neseniai atsiprašė dėl redagavimo klaidos dokumentinėje programoje „Panorama“, dėl kurios susidarė įspūdis, esą D. Trumpas 2021-ųjų sausio 6-ąją „tiesiogiai ragino imtis smurtinių veiksmų“. 

Tada jis buvo apkaltintas kurstęs minios išpuolį prieš JAV Kapitolijų siekiant išlaikyti jį valdžioje po pralaimėjimo prezidento rinkimuose.

Sekmadienį dėl šio skandalo atsistatydino BBC generalinis direktorius ir naujienų vadovė.

Anksčiau pirmadienį BBC teigė išnagrinėsianti iš D. Trumpo gautą laišką, kuriame grasinama imtis teisinių veiksmų.

