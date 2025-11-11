Prezidento patarėjas Matulionis ragina nenuolaidžiauti Baltarusijai dėl padėties pasienyje

„Yra sienos įgaliotinių tarnyba, kuri palaiko ryšius su Baltarusijos puse, ir norėčiau tik palinkėti, kad Vyriausybė tą problemą išspręstų. Bet nuolaidžiavimo kažkokio tikrai nematyčiau prasmės šiai dienai“, – žurnalistams antradienį sakė D. Matulionis.
„Nepamirškime, kada ir dėl ko prasidėjo problema (...) – dėl oro balionų, kurie leidžiami iš Baltarusijos teritorijos. Akivaizdu, kad tai yra hibridinė ataka ir turėjo Lietuva imtis konkrečių veiksmų“, – pridūrė jis.
Anot Baltarusijos valstybinės naujienų agentūros „Belta“, Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka nurodė užsienio reikalų ministrui surengti derybas su Lietuvos pareigūnais dėl padėties normalizavimo ir visiško pasienio kontrolės punktų veiklos atkūrimo.
„Jei būtų bent koks geranoriškumas iš Lukašenkos pusės, seniai šita problema būtų išspręsta, tai būtų dienų klausimas“, – sakė D. Matulionis.
„Kalbėjimas su ana puse tikrai neduoda rezultato, tą ir vakar prezidentas (Gitanas Nausėda – BNS) pasakė. Mes išties turime imtis sprendimų, kurie turėtų poveikį ir Baltarusijai“, – teigė prezidento patarėjas.
G. Nausėda, kalbėdamas apie intensyvėjantį JAV dialogą su Baltarusija, pirmadienį LRT televizijai teigė abejojantis diplomatinės politikos rezultatais, nes A. Lukašenkos neįmanoma izoliuoti nuo Rusijos prezidento Vladimiro Putino.
Kaip BNS antradienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT), pirmadienio vakarą VSAT vadovas kreipėsi į atitinkamą Baltarusijos instituciją su prašymu leisti Lietuvos vilkikams grįžti per Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktą. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius antradienį po pietų sakė, kad atsakymo kol kas nėra.
Savo ruožtu nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ reikalauja kuo greičiau pradėti „bent minimalų diplomatinį dialogą“ su Minsku ir atidaryti bent vieną pasienio punktą, užtikrinti vežėjų apsaugą bei evakuaciją, parengti nuostolių kompensavimo priemones.
Kiek anksčiau antradienį baltarusių portalas „Nashaniva“ skelbė, kad Lietuvos vilkikams nebus leista išvažiuoti iš Baltarusijos, kol Lietuva atvers sieną.
Skaičiuojama, kad Baltarusijoje yra apie 1 tūkst. Lietuvos vilkikų.
Vyriausybė nusprendė mėnesiui – iki lapkričio 30-osios – uždaryti sieną su Baltarusija Medininkų pasienio punkte taikant kai kurias išimtis.
