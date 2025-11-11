 
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Netektis: mirė nusipelnęs kino ir teatro aktorius

2025-11-11 17:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-11 17:40

Japonijos teatro ir kino aktorius Tatsuya Nakadai, kurio įsimintini pasirodymai tapo Japonijos kino aukso amžiaus simboliu, mirė sulaukęs 92 metų.

Žvakės kapuose (Nuotr. pranešimo spaudai)

0

Kaip pranešė naujienų agentūra „Kyodo“, aktorius mirė nuo plaučių uždegimo šeštadienį Tokijo ligoninėje.

Nusipelnęs aktorius

Per septynis dešimtmečius trukusią karjerą T. Nakadai sukaupė daugiau nei 100 vaidmenų kine, tačiau tarptautinį pripažinimą jam pelnė vaidmuo Akira Kurosawos 1985 m. epe „Ran“, pasakojančiame apie Sengoku – „kariaujančių valstybių“ – laikotarpį ir įkvėptame Williamo Shakespeare’o „Karaliaus Lyro“.

Filme T. Nakadai įkūnijo karo vadą Hidetorą Ichimonjį, o šis kūrinys Kurosawai pelnė vienintelę „Oskaro“ nominaciją už geriausią režisūrą.

Nors T. Nakadai teigė, kad „labiau mėgsta vaidinti teatre“, ir sąmoningai atsisakė pasirašyti išimtinę sutartį su bet kuria kino studija, kad galėtų dirbti su skirtingais režisieriais, jis vis dėlto glaudžiai siejamas su „kardų kovų“ – filmais, kuriuose vyrauja samurajų temos.

Tarp kitų žymių darbų – Kurosawos 1980 m. filmas „Kagemusha“, kuriame T. Nakadai suvaidino vagį, pasamdytą apsimesti mirštančiu karo vadu. Šis kūrinys tais pačiais metais laimėjo „Auksinę palmės šakelę“ Kanų kino festivalyje.

T. Nakadai talentas ryškiausiai suspindo jo bendruose darbuose su Toshiro Mifune. 1961 m. Kurosawos filme „Yojimbo“ jis suvaidino Hanbei. 

Vėlesniais metais T. Nakadai taip pat buvo aktyvus teatro scenoje – jo vaidmenų sąraše tokie klasikiniai kūriniai kaip „Mirties pardavėjas“, „Don Kichotas“, „Hamletas“ ir „Makbetas“. Kartu su žmona, aktore Yasuko Miyazaki, jis 1975 m. Tokijuje įkūrė Mumeijuku vaidybos mokyklą, kurioje ugdė jaunus aktorius.

Už ilgametį indėlį į Japonijos meną T. Nakadai 2015 m. buvo apdovanotas Kultūros ordinu – aukščiausiu šalies apdovanojimu už nuopelnus menui ir mokslui. Kaip pranešė Yomiuri Shimbun, aktorius scenoje pasirodė dar ir šiais metais, likdamas ištikimas teatrui iki pat gyvenimo pabaigos.

