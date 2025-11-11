 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Televizijos kolegos sukrėsti: mirė operatorius

2025-11-11 14:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-11 14:55

Mylimas BBC darbuotojas, trisdešimt metų dirbęs šioje transliuotojų bendrovėje, deja, mirė. BBC operatorius Jonas Williamsas iškeliavo anapilin, o buvę kolegos reiškia šiltus prisiminimus ir pagarbą šiam „labai gerbiamam“ žmogui.

Bažnyčia (nuotr. 123rf.com)

Mylimas BBC darbuotojas, trisdešimt metų dirbęs šioje transliuotojų bendrovėje, deja, mirė. BBC operatorius Jonas Williamsas iškeliavo anapilin, o buvę kolegos reiškia šiltus prisiminimus ir pagarbą šiam „labai gerbiamam" žmogui.

0

Žinia buvo paskelbta sekmadienio vakarą „Pebble Mill“ „Facebook“ paskyroje, skelbė mirror.co.uk.

Netektis

Įraše rašoma: „Sveiki, gavau liūdnų naujienų iš Jameso Frencho. Jonas Williamsas, apie kurį žinojome, kad jis labai sunkiai sirgo, deja, mirė. Jo labai pasiilgsime.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įrašą lydėjo Jono nuotrauka, daryta filmuojant BBC dramą „Howards’ Way“ – populiarią dieninę dramą apie Howardų šeimą ir jachtų pasaulį, kuri buvo rodoma nuo 1985 iki 1990 metų.

Draugai ir kolegos greitai užplūdo komentaruose dalindamiesi prisiminimais. Vienas iš jų rašė: „Net neįsivaizdavau, kad jis sirgo. Atkaklus ir labai gerbiamas operatorius.“

Kitas pridūrė: „O, kaip liūdna. Toks malonus, labai talentingas ir gerbiamas kolega. Visai neseniai skaičiau jo labai jautrią duoklę garso operatoriui Jonui Gilbertui žurnale „Prospero“. Kokia ironija, kad dabar patys reiškiame pagarbą Jonui. Ilsėkis ramybėje, užuojauta jo šeimai.“

Dar vienas komentatorius šiltai prisiminė: „Buvo nepaprastai malonus žmogus dirbti kartu ir puikus mentorius visiems.“

Tuo tarpu kitas rašė: „Visada jam buvau dėkingas. Jis buvo nuostabus – padėjo man nufilmuoti mano pirmąjį trumpametražį filmą devintojo dešimtmečio pradžioje.“

Jonas, kuris BBC dirbo trisdešimt metų, apie savo spalvingą karjerą pasakojo knygoje „Shoot First, No Ordinary Life“.

Anksčiau kalbėdamas apie savo knygą ir tris dešimtmečius BBC, jis buvo rašęs „Pebble Mill“ svetainėje: „Man patinka manyti, kad buvome tarsi šeima – su viskuo, ką tai reiškia, ir ta šeima vis dar gyvuoja: susitinkame kas mėnesį, kaip pensininkai, palaikome vieni kitus ir prisimename senus gerus laikus. Mano vienintelė viltis – kad BBC neprarado šios šeimos dvasios ir ji vis dar gyvuoja tarp mano kolegų, dirbančių šiame drąsiame naujame pasaulyje.“

 

