Televizijos kolegos sukrėsti: mirė operatorius

Žinia buvo paskelbta sekmadienio vakarą „Pebble Mill“ „Facebook“ paskyroje, skelbė mirror.co.uk.
Netektis
Įraše rašoma: „Sveiki, gavau liūdnų naujienų iš Jameso Frencho. Jonas Williamsas, apie kurį žinojome, kad jis labai sunkiai sirgo, deja, mirė. Jo labai pasiilgsime.“
Įrašą lydėjo Jono nuotrauka, daryta filmuojant BBC dramą „Howards’ Way“ – populiarią dieninę dramą apie Howardų šeimą ir jachtų pasaulį, kuri buvo rodoma nuo 1985 iki 1990 metų.
Draugai ir kolegos greitai užplūdo komentaruose dalindamiesi prisiminimais. Vienas iš jų rašė: „Net neįsivaizdavau, kad jis sirgo. Atkaklus ir labai gerbiamas operatorius.“
Kitas pridūrė: „O, kaip liūdna. Toks malonus, labai talentingas ir gerbiamas kolega. Visai neseniai skaičiau jo labai jautrią duoklę garso operatoriui Jonui Gilbertui žurnale „Prospero“. Kokia ironija, kad dabar patys reiškiame pagarbą Jonui. Ilsėkis ramybėje, užuojauta jo šeimai.“
Dar vienas komentatorius šiltai prisiminė: „Buvo nepaprastai malonus žmogus dirbti kartu ir puikus mentorius visiems.“
Tuo tarpu kitas rašė: „Visada jam buvau dėkingas. Jis buvo nuostabus – padėjo man nufilmuoti mano pirmąjį trumpametražį filmą devintojo dešimtmečio pradžioje.“
Jonas, kuris BBC dirbo trisdešimt metų, apie savo spalvingą karjerą pasakojo knygoje „Shoot First, No Ordinary Life“.
Anksčiau kalbėdamas apie savo knygą ir tris dešimtmečius BBC, jis buvo rašęs „Pebble Mill“ svetainėje: „Man patinka manyti, kad buvome tarsi šeima – su viskuo, ką tai reiškia, ir ta šeima vis dar gyvuoja: susitinkame kas mėnesį, kaip pensininkai, palaikome vieni kitus ir prisimename senus gerus laikus. Mano vienintelė viltis – kad BBC neprarado šios šeimos dvasios ir ji vis dar gyvuoja tarp mano kolegų, dirbančių šiame drąsiame naujame pasaulyje.“
