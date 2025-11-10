Mirė 55-erių aktorius: gyvybė užgeso ligoninėje

Pranešama, kad vyro gyvybė užgeso ligoninėje, skelbė economictimes.indiatimes.com.
Netektis
Aktorius ilgą laiką kovojo su skydliaukės vėžiu, kuris, deja, buvo išplitęs į jo skrandį.
H. Rai ilgai kentė šią ligą, o pastaraisiais mėnesiais jo sveikata dar labiau pablogėjo. Dėl stipraus vandens susilaikymo jo kūnas buvo labai nusilpęs, o pilvas patinęs.
Nepaisant intensyvaus gydymo ir nuoširdžių maldų iš jo gerbėjų, aktorius negalėjo įveikti ligos.
Per savo išskirtinę karjerą Harish Rai suvaidino tamilų ir telugų kalbų filmuose, tarp kurių – „Om“, „Bangalore Underworld“, „Jodihakki“, „Raj Bahadur“, „Sanju Weds Geetha“, „Swayamvara“, „Nalla“.
Jo išskirtinis universalumas ir aistra kinui pelnė jam didžiulę pagarbą bei meilę Indijos kino industrijoje.
