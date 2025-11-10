 
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Mirė 55-erių aktorius: gyvybė užgeso ligoninėje

2025-11-10 20:10
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-10 20:10

Užsienio žiniasklaidą pasiekė liūdna žinia – mirė aktorius Harish Rai. Vyras pralaimėjo kovą su klastinga liga.

Gedulas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)

Užsienio žiniasklaidą pasiekė liūdna žinia – mirė aktorius Harish Rai. Vyras pralaimėjo kovą su klastinga liga.

0

Pranešama, kad vyro gyvybė užgeso ligoninėje, skelbė economictimes.indiatimes.com.

Netektis

Aktorius ilgą laiką kovojo su skydliaukės vėžiu, kuris, deja, buvo išplitęs į jo skrandį.

H. Rai ilgai kentė šią ligą, o pastaraisiais mėnesiais jo sveikata dar labiau pablogėjo. Dėl stipraus vandens susilaikymo jo kūnas buvo labai nusilpęs, o pilvas patinęs.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nepaisant intensyvaus gydymo ir nuoširdžių maldų iš jo gerbėjų, aktorius negalėjo įveikti ligos.

Per savo išskirtinę karjerą Harish Rai suvaidino tamilų ir telugų kalbų filmuose, tarp kurių – „Om“,  „Bangalore Underworld“, „Jodihakki“, „Raj Bahadur“, „Sanju Weds Geetha“, „Swayamvara“, „Nalla“.

Jo išskirtinis universalumas ir aistra kinui pelnė jam didžiulę pagarbą bei meilę Indijos kino industrijoje.

