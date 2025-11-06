23-ejų mama iš klubo namo nebegrįš: mirė išgėrusi kokteilius

María José Ardila dabar paliko 10 mėnesių kūdikį po to, kai išėjo pasilinksminti ir atšvęsti savo gimtadienio likus kelioms dienoms iki jai sukaks 24-eri, skelbė dailystar.co.uk.
Tą vakarą ji taip pat šventė su draugais prieš išvykdama į Jungtines Valstijas, kur gyvena jos vyras.
Gėrimo iššūkis
Grupė pradėjo dalyvauti šešių gėrimo iššūkių serijoje naktiniame klube „Sagsa“, esančiame María gimtajame mieste Kali, Kolumbijoje.
Paskutinio iššūkio prizas buvo 335 eur. María pasiekė šeštąjį etapą spalio 25 dieną, kur reikėjo gerti šotus, alų ir stipriuosius gėrimus.
Pirmasis iššūkis buvo per penkias sekundes išgerti dvigubą taurelę gėrimo, vadinamo Cucaracho, o antrasis – per penkias sekundes išgerti kelias taureles stipriojo gėrimo.
Trečiasis iššūkis buvo išgerti alų nenustojams, o ketvirtasis – išgerti tris šotus nenaudojant rankų.
Tada ji pereina prie penktojo iššūkio – per 13 sekundžių išgerti stiprų gėrimą, nesusiliejant nė lašo.
Paskutinis iššūkis buvo išgerti aštuonis skirtingus šotus per šiaudelį, tačiau iš aštuonių šotų ji pabaigė tik tris.
María pasakė: „Paskutinis buvo baisaus skonio“, prieš prarandant sąmonę ant grindų.
Teigiama, kad draugai bandė ją įsodinti į taksi ir nuvežti į ligoninę, tačiau niekas jos nepriėmė.
Pasak pranešimų, María apie 17 minučių negalėjo kvėpuoti.
Netektis
Jos tėvas Andrés Ardila teigė, kad ji patyrė aspiracinę pneumoniją, dėl kurios vienas plautis susmuko.
Vienas iš grupės narių paskambino draugui, kuris juos paėmė ir nuvežė į netoliese esančią ligoninę.
Medicinos centre gydytojai tris kartus reanimavo María, nes ji kiekvieną kartą prarasdavo sąmonę.
Andrés pasakojo: „Mačiau savo dukrą mirštančią tris kartus. Ji buvo atgaivinta, intubuota, ir tada mes pradėjome už ją melstis.“
Ji buvo perkelta į intensyviosios terapijos skyrių, kur praleido tris dienas.
Jos šeima priėmė širdį draskančią sprendimą atjungti ją nuo gyvybės palaikymo priemonių, nes ji patyrė smegenų mirtį.
Sveikatos sekretoriato atstovas sakė: „Atsižvelgiant į pastarosiomis dienomis įvykusius įvykius, kurie, deja, baigėsi moters apsinuodijimu alkoholiu… Norime informuoti bendruomenę apie patikrinimus, kuriuos atliksime komercinėse įstaigose ir alkoholio pardavimo vietose. Tai darome siekdami užtikrinti ir sustiprinti alkoholinių gėrimų pardavimo, rinkodaros ir vartojimo saugumo procesus mieste.“
Naktinio klubo atstovas sakė: „Baras „Sagsa“ nuoširdžiai gailisi dėl įvykių, įvykusių šių metų spalio 25 dieną. Išreiškiame solidarumą, palaikymą ir užuojautą šeimai šiuo sunkiu metu bei patvirtiname savo pasirengimą suteikti visą reikalingą pagalbą ir bendradarbiavimą.“
Žiniasklaidoje pranešama, kad tiriama María mirties aplinkybių byla.
