 
Kalendorius
Lapkričio 11 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

13-metę Leną mirtinai partrenkė traukinys: gedinčios mamos prašymas veria širdį

2025-11-11 15:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-11 15:05

Ji buvo vienintelė, mylima dukrelė. Jos kartu juokėsi ir verkė. Dalijosi džiaugsmais ir liūdesio akimirkomis. Tačiau Lena jau niekada nebegalės prisiglausti prie mamos, nepasakys, kaip stipriai ją myli – 13-metė mergaitę mirtinai partrenkė traukinys.

13-metę mirtinai partrenkė traukinys (nuotr. SCANPIX, 123rf.com)

Ji buvo vienintelė, mylima dukrelė. Jos kartu juokėsi ir verkė. Dalijosi džiaugsmais ir liūdesio akimirkomis. Tačiau Lena jau niekada nebegalės prisiglausti prie mamos, nepasakys, kaip stipriai ją myli – 13-metė mergaitę mirtinai partrenkė traukinys.

REKLAMA
1

Mamos skausmo neįmanoma aprėpti mintimis, neįmanoma išsakyti žodžiais. Po laidotuvių mama socialiniuose tinkluose paskelbė nevilties kupiną įrašą, rašo Lenkijos naujienų portalas fakt.pl.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Manyje yra šauksmas, kurio niekas negirdi. Ašaros, kurių niekas nemato. Ir kančia, apie kurią niekas neturi nė menkiausio supratimo...“ – taip mama rašė savo soc. tinkluose. Tai citata iš Kornelio Makuszynskio romano „Panelės Evos šėlionės“ .

REKLAMA
REKLAMA

13-metę mirtinai partrenkė traukinys

Tragedija, ištikusi 13-metę Leną, sukrėtė visą Lenkiją. Mergaitė žuvo antradienį, lapkričio 4-ąją, Čarnėje (Pamario vaivadija).

REKLAMA

Buvo prieš 19.30 val., kai tarnybos gavo pranešimą apie nelaimę ant geležinkelio bėgių prie Pamarios gatvės.

„Lapkričio 4 dieną, apie 19.30 val., gavome pranešimą apie nelaimę Pamarios gatvėje Čarnėje. Į įvykio vietą iš karto buvo išsiųsti Člujchovo apskrities policijos pareigūnai, kurie, prokuroro priežiūroje, dirbo iki vėlyvo vakaro.

Pirminiais duomenimis, traukinys, kursuojantis maršrutu Gdynia Główna – Ščecinekas, partrenkė asmenį, buvusį ant bėgių. Deja, dėl patirtų sužalojimų šis asmuo mirė vietoje“, – „Fakt“ sakė Agnieška Prorok, Člujchovo apskrities policijos vado atstovė spaudai.

REKLAMA
REKLAMA

Policija to oficialiai nepatvirtino, tačiau šios tragedijos auka yra Čarnės pradinės mokyklos mokinė, 13-metė Lena. Internete pasirodė bauginančių įtarimų – žmonės rašė, kad mergaitė galėjo būti skriaudžiama bendraamžių.

„Dėl vykdomo tyrimo eigos šiame etape neteikiame išsamios informacijos nei apie aukos tapatybę, nei apie įvykio aplinkybes. Policijos pareigūnai kartu su prokuroru aiškinsis visas aplinkybes ir įvykio eigą. Šiuo klausimu pradėtas ikiteisminis tyrimas“, – sakė A. Prorok.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Po dukros žūties – mamos prašymas 

Sunku įsivaizduoti, kokį skausmą išgyvena artimieji. Dieną po nelaimės mergaitės mama socialiniuose tinkluose parašė širdį veriantį prašymą:

„Mielieji! Kadangi žiniasklaidoje pasirodo informacija iš tragedijos vietos, labai prašau manęs neklausinėti, kas nutiko.

REKLAMA

Gerbkite mano ir mano šeimos skausmą bei išgyvenamą tragediją. Taip, žuvo vaikas. Kodėl taip... Nenoriu į tai atsakyti. Ačiū.“

Lenos laidotuvės įvyko šeštadienį, lapkričio 8-ąją, Čarnėje. Tai buvo viena sunkaiusių dienų jos šeimos gyvenime.

Naktį iš sekmadienio į pirmadienį, iš lapkričio 9-osios į 10-ąją, jos mama internete paskelbė skausmo kupiną įršą.

REKLAMA

Ji pridėjo jaudinančią muziką ir du simbolius: vieną juodą širdį, kitą raudoną, plyšusią per pusę. Šie keli sakiniai pasako apie jos tragediją daugiau nei tūkstančiai žodžių.

„Manyje yra šauksmas, kurio niekas negirdi. Ašaros, kurių niekas nemato. Ir kančia, apie kurią niekas neturi nė menkiausio supratimo...“ – rašė Lenos mama.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Mirė buvusi ilgametė Vilniaus tarybos narė, 43-ejų Edita Šiško (nuotr. Facebook, 123rf.com)
Mirus vos 43-ejų buvusiai Vilniaus tarybos narei – jautri žinia

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų