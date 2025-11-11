13-metę Leną mirtinai partrenkė traukinys: gedinčios mamos prašymas veria širdį

Mamos skausmo neįmanoma aprėpti mintimis, neįmanoma išsakyti žodžiais. Po laidotuvių mama socialiniuose tinkluose paskelbė nevilties kupiną įrašą, rašo Lenkijos naujienų portalas fakt.pl.
„Manyje yra šauksmas, kurio niekas negirdi. Ašaros, kurių niekas nemato. Ir kančia, apie kurią niekas neturi nė menkiausio supratimo...“ – taip mama rašė savo soc. tinkluose. Tai citata iš Kornelio Makuszynskio romano „Panelės Evos šėlionės“ .
13-metę mirtinai partrenkė traukinys
Tragedija, ištikusi 13-metę Leną, sukrėtė visą Lenkiją. Mergaitė žuvo antradienį, lapkričio 4-ąją, Čarnėje (Pamario vaivadija).
Buvo prieš 19.30 val., kai tarnybos gavo pranešimą apie nelaimę ant geležinkelio bėgių prie Pamarios gatvės.
„Lapkričio 4 dieną, apie 19.30 val., gavome pranešimą apie nelaimę Pamarios gatvėje Čarnėje. Į įvykio vietą iš karto buvo išsiųsti Člujchovo apskrities policijos pareigūnai, kurie, prokuroro priežiūroje, dirbo iki vėlyvo vakaro.
Pirminiais duomenimis, traukinys, kursuojantis maršrutu Gdynia Główna – Ščecinekas, partrenkė asmenį, buvusį ant bėgių. Deja, dėl patirtų sužalojimų šis asmuo mirė vietoje“, – „Fakt“ sakė Agnieška Prorok, Člujchovo apskrities policijos vado atstovė spaudai.
Policija to oficialiai nepatvirtino, tačiau šios tragedijos auka yra Čarnės pradinės mokyklos mokinė, 13-metė Lena. Internete pasirodė bauginančių įtarimų – žmonės rašė, kad mergaitė galėjo būti skriaudžiama bendraamžių.
„Dėl vykdomo tyrimo eigos šiame etape neteikiame išsamios informacijos nei apie aukos tapatybę, nei apie įvykio aplinkybes. Policijos pareigūnai kartu su prokuroru aiškinsis visas aplinkybes ir įvykio eigą. Šiuo klausimu pradėtas ikiteisminis tyrimas“, – sakė A. Prorok.
Po dukros žūties – mamos prašymas
Sunku įsivaizduoti, kokį skausmą išgyvena artimieji. Dieną po nelaimės mergaitės mama socialiniuose tinkluose parašė širdį veriantį prašymą:
„Mielieji! Kadangi žiniasklaidoje pasirodo informacija iš tragedijos vietos, labai prašau manęs neklausinėti, kas nutiko.
Gerbkite mano ir mano šeimos skausmą bei išgyvenamą tragediją. Taip, žuvo vaikas. Kodėl taip... Nenoriu į tai atsakyti. Ačiū.“
Lenos laidotuvės įvyko šeštadienį, lapkričio 8-ąją, Čarnėje. Tai buvo viena sunkaiusių dienų jos šeimos gyvenime.
Naktį iš sekmadienio į pirmadienį, iš lapkričio 9-osios į 10-ąją, jos mama internete paskelbė skausmo kupiną įršą.
Ji pridėjo jaudinančią muziką ir du simbolius: vieną juodą širdį, kitą raudoną, plyšusią per pusę. Šie keli sakiniai pasako apie jos tragediją daugiau nei tūkstančiai žodžių.
„Manyje yra šauksmas, kurio niekas negirdi. Ašaros, kurių niekas nemato. Ir kančia, apie kurią niekas neturi nė menkiausio supratimo...“ – rašė Lenos mama.
