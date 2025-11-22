Moteris ant automobilio rado šį ženklą: sužinojusi jo reikšmę skubiai įspėja kiekvieną

Iš pradžių pamanė, kad šiuos ženklus galėjo nupiešti jos vaikai. Tačiau situacija tapo grėsminga, kai „X“ ženklai ėmė atsirasti per naktį, nors automobilis stovėjo prie jos namų. Šis pasikartojantis reiškinys sukėlė didelį Lauros nerimą, praneša „Liverpool Echo“.
Siekdama įspėti kitus, L. Morgan pasidalino šių keistų žymų nuotraukomis ir ragina kitus vairuotojus atkreipti dėmesį į panašius neįprastus ženklus ant savo automobilių. Ekspertai buvo paprašyti paaiškinti, ką šios žymos galėtų reikšti.
Ženklai atsirasdavo po nakties
Laura Morgan patvirtino, kad jai prireikė beveik dviejų mėnesių, kol suvokė, jog tai nėra atsitiktinumas, nes iš pradžių kaltiems laikė vaikus. Vis dėlto, moteris greitai suprato, kad paslaptingos žymės ant automobilio atsiranda nakties metu, apytiksliai tarp 22 val. vakaro ir 6 val. ryto.
Anot kai kurių ekspertų ir viešų pranešimų, neįprasti simboliai gali būti dalis slapto vagių ir plėšikų komunikacijos kodo. Šis nusikaltėlių žymėjimo metodas, skirtas potencialiems taikiniams (namams ar automobiliams) pasižymėti, yra pavadintas „Da Pinchi kodu“.
Ankstesni pranešimai nurodė, kad nusikaltėliai naudoja įvairius simbolius, pavyzdžiui:
„X“ ženklas gali rodyti, kad objektas, pavyzdžiui, namas yra „geras taikinys“ vagystei.
Apskritimas su „X“ viduryje gali reikšti, kad taikinyje nėra nieko vertingo vagystei.
Saugos centras, dalinantis patarimus Jungtinėje Karalystėje, patvirtino, kad jie nuolat susiduria su pranešimais apie įsilaužimus ir vagystes, o tyrimų metu kalbasi su nukentėjusiaisiais ir net pačiais įsilaužėliais. Tai netiesiogiai patvirtina žymėjimo sistemų egzistavimo galimybę.
„Mes iš tikrųjų matėme, kad nusikaltėliai naudoja šiuos simbolius. Tai nereiškia, kad tai įprasta visų vagišių praktika, nes dauguma įsilaužėlių dirba vieni. Nenorime gąsdinti ir galime drąsiai teigti, kad šie simboliai naudojami labai retai.“
Nepraleiskite pro akis
Ypatingas įspėjimas skirtas tiems, kurie rūpinasi pagyvenusiais ar pažeidžiamais asmenimis. Jei prie jų namų pastebite neįprastus simbolius, rekomenduojama neatmesti šios situacijos kaip nereikšmingos.
Anot viešai prieinamos informacijos, „Da Pinchi kodas“ apima ir daugiau žymų, kurios leidžia nusikaltėliams dalintis jautria informacija apie taikinį:
Trikampio simbolis gali reikšti, kad nekilnojamojo turto objekte gyvena vieniša moteris.
Vertikalios linijos gali nurodyti, kad namo viduje yra vertingų daiktų.
„M“ raidė siunčia žinutę, kad geriausias laikas įsilaužti yra ryte.
„N“ raidė – rodiklis, kad geriausia įsilaužti naktį.
Būtina atkreipti dėmesį į šiuos ženklus, nes jie gali būti paruošiamasis žingsnis prieš nusikalstamą veiką.
