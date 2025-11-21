Pabėgo ir paliko mirti: tėvas pražudė 2 metų dukrelę

Ohajo valstijos gyventojui skirta daugiau nei du dešimtmečiai kalėjimo už savo 2-ejų metų dukters mirtį.
Lillyanna Stemen buvo rasta mirusi degančiame automobilyje 2024 m. rugsėjo 24 d. Amerikos miestelyje, Ohajo valstijoje, esančiame kelyje, kaip teigiama portale PEOPLE.
34-erių Nicholas Stemenas prisipažino kaltas dėl kelių kaltinimų, įskaitant padegimą ir netyčinę žmogžudystę, remiantis teismo įrašais, kuriais remiasi „Law & Crime“.
Stiprus alkoholio kvapas
Pareiškime, kurį atskirai internete paskelbė minėtas portalas, valdžios institucijos teigė, kad įvykio dieną jos reagavo į pranešimą apie automobilį, nevaldomai važiuojantį Alleno apygardos keliu, kol šis sustojo ir užsidegė.
Alleno apygardos šerifo biuro pareigūnams atvykus į įvykio vietą, jie pamatė „visiškai liepsnų apimtą“ transporto priemonę. Nicholas stovėjo lauke „akivaizdžiai nusiminęs“, kad jo automobilis dega, teigė tyrėjai, o vienas atvykęs pareigūnas pažymėjo, kad jo akys buvo paraudusios, kalba nerišli, o nuo jo sklido alkoholio kvapas.
Melavo pareigūnams
Kai policija paklausė Nicholaso, ar automobilyje buvo kas nors, jis jiems pasakė, kad ne, rašoma pareiškime. Toliau klausiamas, Nicholas atskleidė turįs dukrą ir pasakė, kad ji tuo metu buvo su savo seneliu.
Tačiau, užgesinus gaisrą, tyrėjai automobilyje rado Lillyannos kūną. Pareigūnai nustatė, kad tai buvo jaunos mergaitės kūnas, kai pamatė kraują ir odą ant jos šlaunų.
Nicholas vėliau pareigūnams prisipažino, kad iki incidento buvo išgėręs mažiausiai 10 alkoholinių gėrimų ir teigė, kad „jam buvo užtemę“, tvirtinama priesaikos pareiškime.
Netrukus po jos mirties paskelbtame internetiniame nekrologe Lillyanna buvo prisimenama kaip „mylinti, protinga, bendraujanti, žaisminga ir energinga mergaitė“, kurios apkabinimai gydydavo.
