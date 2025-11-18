 
TV3 naujienos > Gyvenimas

Šeštokės tėvai dėl jos mirties kaltina mokytoją: „Nežmoniška bausmė pražudė mūsų dukrą“

2025-11-18 15:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-18 15:10

Šeštokės tėvai dėl jos mirties kaltina mokytoją (tv3.lt fotomontažas)

Indijoje kilo pasipiktinimas dėl tragiško incidento, kai vienoje privačioje mokykloje šeštokė mirė, kaip teigiama, po neadekvačios fizinės bausmės už vėlavimą.

0

12-metė Kajal Gond esą buvo priversta atlikti 100 atsilenkimų už tai, kad vėlavo į pamoką, rašoma hindustantimes.com.

Dėl šeštokės mirties pradėtas tyrimas

Šeštos klasės mokinė Mumbajuje mirė penktadienį, beveik savaitė po to, kai, kaip tvirtinama, mokytoja liepė jai klasėje padaryti 100 atsilenkimų už vėlavimą į pamoką.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Moksleivė lankė privačią mokyklą Sativalyje, Palgario rajone Maharaštroje. Mergaitė penktadienio vakarą buvo paguldyta į Mumbajaus ligoninę, kur jos gyvybės išgelbėti nepavyko, pranešė naujienų agentūra PTI.

Rajono švietimo pareigūnas Pandurangas Galange patvirtino, kad dėl mokinės mirties atliekamas tyrimas.

„Tyrimas atskleis tikrąją mirties priežastį“, – sakė jis. Policijai skundas kol kas nepateiktas.

Maharashtrų Navnirmano Senos (MNS) atstovai teigė, kad lapkričio 8-ąją už pavėlavimą į mokyklą 100 atsilenkimų buvo skirta atlikti penkiems mokiniams.

Pasak MNS atstovo Sachino More, mergaitė buvo nubausta nepaisant to, kad jau turėjo sveikatos problemų.

Dėl dukros mirties tėvai kaltina mokytoją

Mergaitės motina tvirtina, kad būtent ši fizinė bausmė lėmė jos dukters mirtį. Pasak jos, mokytoja liepusi atlikti atsilenkimus su mokykline kuprine ant pečių.

„Po bausmės ji pajuto stiprų kaklo ir nugaros skausmą, nebegalėjo atsikelti“, – teigė motina.

Sužinojusi apie incidentą ir nuėjusi į mokyklą, ji išgirdo, kad ir kiti mokiniai taip buvo baudžiami už vėlavimą.

Moteris tikina, kad mokytoja net mėgino jai pateisinti šią bausmę, sakydama, esą tėvai vėliau kaltina pedagogus, kad šie nemoko vaikų, nors jie moka už mokslą.

„Pasakiau mokytojai, kad bausti nereiškia versti vaikus daryti atsilenkimus su kuprine. Skirta nežmoniška bausmė pražudė mūsų dukrą“, – sakė įpykusi mergaitės motina.

Apie tai, ką teko išgyventi, prabilo ir mergaitės tėvas, Sunilas Gindas.

„Ji verkė iš skausmo ir vis kartojo, kad negali pajudinti nugaros, – pasakojo jis, – su jokiu vaiku neturėtų būti taip elgiamasi dėl paprasčiausio vėlavimo.“

„Tai ne drausmė, tai žiaurumas, – pareiškė vietinės bendruomenės aktyvistė Meena Patil, – mes siunčiame vaikus į mokyklą mokytis, o ne kentėti.“

Šis tragiškas įvykis Indijoje vėl sukėlė diskusijas dėl fizinių bausmių mokyklose, kurios oficialiai draudžiamos, bet dažnai vis tiek tebetaikomos.

Tuo tarpu švietimo institucijos ragina griežčiau vykdyti vaikų apsaugos įstatymus ir gerinti mokytojų rengimą, rašoma the-express.com.

Tikroji mirties priežastis dar neaiški

Viena iš Kajal Gond lankytos mokyklos mokytojų sakė, kad nežinia, kiek atsilenkimų mergaitė iš tiesų atliko, ir ar jos mirtis gali būti tiesiogiai susijusi su šia bausme.

Tyrimas tęsiamas, laukiama oficialių išvadų.

