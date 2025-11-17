 
Kalendorius
Lapkričio 17 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Šeima 23-ejų mamai skubiai kvietė greitąją: atvykus paaiškėjo šiurpi tiesa

2025-11-17 15:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-17 15:10

Borovoje (Lenkija) įvyko žiauri tragedija – į namus iškvietus greitąją, atvykus paaiškėjo šiurpūs faktai. Namuose aptiktas 23 metų moters ir dviejų naujagimių kūnai.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)

Borovoje (Lenkija) įvyko žiauri tragedija – į namus iškvietus greitąją, atvykus paaiškėjo šiurpūs faktai. Namuose aptiktas 23 metų moters ir dviejų naujagimių kūnai.

REKLAMA
0

Po moters skrodimo paaiškėjo, kad iki tragedijos likus vos kelioms valandoms, ji buvo ką tik pagimdžiusi kūdikį, rašoma fakt.pl.

Vieno iš naujagimių kūnas buvo rastas spintos lentynoje, o vėliau namuose buvo aptikti ir dar vieno vaiko palaikai. Laikraštis „Fakt“ apsilankė tragedijos vietoje Borovoje, Silezijoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ši šiurpi istorija prasidėjo lapkričio 4 d., kai greitosios pagalbos medikai, šeimos iškviesti į netoli miško esantį namą, konstatavo, kad padėti Karolinai Ł. jau per vėlu – ji mirė dėl didelio kraujo netekimo.

REKLAMA
REKLAMA

Į įvykio vietą atvykę policijos pareigūnai ir prokuroras iš karto įtarė, kad situacija – neįprasta.

REKLAMA

Šeima nuslėpė gimdymą nuo medikų

Karolinos partneris Michałas D. (27 m.), jo motina Iwona D. (56 m.) ir kiti kartu gyvenę asmenys nepasakė paramedikams, kad moteris neseniai pagimdė.

Namas prieš jiems atvykstant buvo kruopščiai sutvarkytas. Tik atlikus skrodimą paaiškėjo, kad 23 metų moteris pagimdė prieš kelias valandas. Pradėtas naujagimio paieškos ir policijos tyrimas. Pareigūnai tikrino namą, kiemą.

REKLAMA
REKLAMA

„Kratos metu namuose buvo rastas naujagimio kūnas ir kito vaiko palaikai“, – patvirtino Čenstakavos apygardos prokuratūros atstovas spaudai Tomaszas Ozimekas.

Naujagimiai slėpti namuose

Teigiama, kad vieno naujagimio kūnas buvo padėtas į dėžę ir paslėptas spintoje. Kito vaiko palaikai taip pat buvo rasti tame pačiame name. Tyrėjų duomenimis, be šių naujagimių šeima taip pat turėjo dar du vyresnius vaikus.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kol kas tikslios rastų naujagimių mirties priežastys nenustatytos. Vienas iš jų tikrai buvo Karolinos Ł. vaikas. Ar ji buvo ir antrojo kūdikio motina, nustatys ekspertai – jie jau atlikinėja papildomus tyrimus.

„Niekas nežinojo, kad ji buvo nėščia“

Borovos gyventojai negali patikėti šiuo įvykiu – kaimynai teigia nė nežinoję, kad mergina buvo nėščia.

REKLAMA

„Maniau, kad tai normali, rami šeima. Karolina ir Michałas turėjo du vaikus – penkerių Wojtuśą ir dvejų su puse Juliją.

Niekas nežinojo, kad Karolina vėl laukiasi. Ji retai išeidavo iš namų“, – pasakoja kaimynas Pawełas.

Kiti gyventojai taip pat sukrėsti: „Manėme, tokie baisūs dalykai vyksta tik Amerikoje, o čia – tiesiai už mūsų tvoros.

Tame name gyveno daug žmonių – Karolina, Michałas, jo du broliai, jų motina ir jos vyras. Kaip galima nepastebėti, kas vyksta? Kaip galima paslėpti nėštumą ir laikyti mirusius kūdikius spintoje?“

REKLAMA

Partneris ir jo motina – sulaikyti

Lapkričio 10 d., surinkus pakankamai įrodymų, policija suėmė Michałą D. ir jo motiną Iwoną D.

„Jiems pateikti kaltinimai dėl tiesioginio pavojaus moters gyvybei sukėlimo ir netyčinio jos nužudymo. Jie per vėlai iškvietė medikus ir nuslėpė gimdymą“, – pranešė prokuroras Ozimekas.

Įtariamieji savo kaltės nepripažįsta, tačiau pateikė išsamius paaiškinimus, kurių turinio prokuratūra kol kas neskelbia. Lapkričio 13 d. teismas patenkino prašymą skirti jiems suėmimą.

Jei kaltinimai nebus išplėsti, jiems gresia iki penkerių metų laisvės atėmimo bausmė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų