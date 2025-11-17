Šeima 23-ejų mamai skubiai kvietė greitąją: atvykus paaiškėjo šiurpi tiesa

Po moters skrodimo paaiškėjo, kad iki tragedijos likus vos kelioms valandoms, ji buvo ką tik pagimdžiusi kūdikį, rašoma fakt.pl.
Vieno iš naujagimių kūnas buvo rastas spintos lentynoje, o vėliau namuose buvo aptikti ir dar vieno vaiko palaikai. Laikraštis „Fakt“ apsilankė tragedijos vietoje Borovoje, Silezijoje.
Ši šiurpi istorija prasidėjo lapkričio 4 d., kai greitosios pagalbos medikai, šeimos iškviesti į netoli miško esantį namą, konstatavo, kad padėti Karolinai Ł. jau per vėlu – ji mirė dėl didelio kraujo netekimo.
Į įvykio vietą atvykę policijos pareigūnai ir prokuroras iš karto įtarė, kad situacija – neįprasta.
Šeima nuslėpė gimdymą nuo medikų
Karolinos partneris Michałas D. (27 m.), jo motina Iwona D. (56 m.) ir kiti kartu gyvenę asmenys nepasakė paramedikams, kad moteris neseniai pagimdė.
Namas prieš jiems atvykstant buvo kruopščiai sutvarkytas. Tik atlikus skrodimą paaiškėjo, kad 23 metų moteris pagimdė prieš kelias valandas. Pradėtas naujagimio paieškos ir policijos tyrimas. Pareigūnai tikrino namą, kiemą.
„Kratos metu namuose buvo rastas naujagimio kūnas ir kito vaiko palaikai“, – patvirtino Čenstakavos apygardos prokuratūros atstovas spaudai Tomaszas Ozimekas.
Naujagimiai slėpti namuose
Teigiama, kad vieno naujagimio kūnas buvo padėtas į dėžę ir paslėptas spintoje. Kito vaiko palaikai taip pat buvo rasti tame pačiame name. Tyrėjų duomenimis, be šių naujagimių šeima taip pat turėjo dar du vyresnius vaikus.
Kol kas tikslios rastų naujagimių mirties priežastys nenustatytos. Vienas iš jų tikrai buvo Karolinos Ł. vaikas. Ar ji buvo ir antrojo kūdikio motina, nustatys ekspertai – jie jau atlikinėja papildomus tyrimus.
„Niekas nežinojo, kad ji buvo nėščia“
Borovos gyventojai negali patikėti šiuo įvykiu – kaimynai teigia nė nežinoję, kad mergina buvo nėščia.
„Maniau, kad tai normali, rami šeima. Karolina ir Michałas turėjo du vaikus – penkerių Wojtuśą ir dvejų su puse Juliją.
Niekas nežinojo, kad Karolina vėl laukiasi. Ji retai išeidavo iš namų“, – pasakoja kaimynas Pawełas.
Kiti gyventojai taip pat sukrėsti: „Manėme, tokie baisūs dalykai vyksta tik Amerikoje, o čia – tiesiai už mūsų tvoros.
Tame name gyveno daug žmonių – Karolina, Michałas, jo du broliai, jų motina ir jos vyras. Kaip galima nepastebėti, kas vyksta? Kaip galima paslėpti nėštumą ir laikyti mirusius kūdikius spintoje?“
Partneris ir jo motina – sulaikyti
Lapkričio 10 d., surinkus pakankamai įrodymų, policija suėmė Michałą D. ir jo motiną Iwoną D.
„Jiems pateikti kaltinimai dėl tiesioginio pavojaus moters gyvybei sukėlimo ir netyčinio jos nužudymo. Jie per vėlai iškvietė medikus ir nuslėpė gimdymą“, – pranešė prokuroras Ozimekas.
Įtariamieji savo kaltės nepripažįsta, tačiau pateikė išsamius paaiškinimus, kurių turinio prokuratūra kol kas neskelbia. Lapkričio 13 d. teismas patenkino prašymą skirti jiems suėmimą.
Jei kaltinimai nebus išplėsti, jiems gresia iki penkerių metų laisvės atėmimo bausmė.
