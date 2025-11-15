Neįprastas atsisveikinimas su miruosiuoju: „Būtų puikus būdas iškeliauti“

Janet Jones nusprendė šiuo reginiu paminėti savo vyro Stuarto Jones gyvenimą. Vyras dar būdamas gyvas juokaudavo, kad „skrydis raketa būtų puikus būdas iškeliauti“. Ši mintis galiausiai tapo tikrove.
Meilės ir pagarbos išraiška
„Tai buvo geriausias būdas pagerbti jį, ir mes iki šiol kalbame apie tą vakarą“, – pasakojo moteris.
Ji atviravo, kad jų šeima visada mėgo stebėti fejerverkus, todėl šis atsisveikinimo būdas atrodė labai prasmingas. Būtent per vieną fejerverkų šou S. Jones buvo pasakęs: „Tai būtų puikus būdas iškeliauti – raketoje.“
J. Jones prisimena, kad šis renginys buvo tikras jos vyro gyvenimo atšventimas ir geriausias būdas parodyti meilę.
„Norėjau, kad žmonės pamatytų, kaip labai jį myliu, kaip dažnai apie jį galvoju. Manau, kad tai daug gražesnis ir prasmingesnis būdas pagerbti žmogų nei tradicinės laidotuvės“, – sakė ji.
Fejerverkai iš pelenų – sudėtingas, bet įspūdingas procesas
Kaip rašo portalas „Slate“, fejerverkai, pagaminti iš žmogaus pelenų, nėra paprasti. Tai nėra įprasti gaminiai, kuriuos galima įsigyti prekybos centruose. Tokius fejerverkus gali paruošti ir paleisti tik licencijuoti pirotechnikai.
„Daugelis žmonių mano, kad šiuos fejerverkus galima tiesiog išsiųsti paštu ar nusipirkti kaip romėniškas žvakes. Tačiau iš tiesų tai yra tikri, komercinės klasės fejerverkai, kokius matome dideliuose sporto renginiuose. Juos teikia tik specializuotos įmonės, tokios kaip „AM Pyrotechnics“, – aiškino Clay Adams, „Greenlawn Funeral Home“ laidotuvių namų vadybininkas.
„Angel Flight“ įmonės, surengusios šimtus vadinamųjų „atminimo fejerverkų“, savininkas pridūrė, kad mažesni, buityje parduodami fejerverkai nėra pakankamai galingi pakelti žmogaus palaikų, kurių vidutinis svoris siekia apie 3 kilogramus. Todėl pelenai paskirstomi keliems komercinės klasės fejerverkams, o fejerverkų dydis užtikrina įspūdingesnį reginį.
„Žmonės tikisi, kad tai bus gražu, bet kai pamato – juos tiesiog pribloškia, koks tai nuostabus vaizdas“, – teigė C. Adams.
