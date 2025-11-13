Tarnybos metu Telšių rajone mirė ugniagesys

J. Mikalauskas ugniagesiu dirbo 33-ejus metus, jis buvo darbštus, pareigingas ir atsidavęs darbui.
„Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požėla ir visa ugniagesių bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą ugniagesio šeimai ir artimiesiems“, – rašoma PAGD pranešime.
PAGD duomenimis, 18.17 val. Luokės miestelyje, Varnių gatvėje, gaisras kilo individualiame mediniame vieno aukšto gyvenamajame name.
Atvykus gelbėtojams, prie kamino degė medinės sienos konstrukcijos.
Iki atvykstant ugniagesiams gaisrą gesino pats namo savininkas. Įrengtas dūmų detektorius suveikė.
