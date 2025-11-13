 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Tarnybos metu Telšių rajone mirė ugniagesys

2025-11-13 10:52 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
2025-11-13 10:52

Trečiadienį kilus gaisrui Luokės miestelyje, Telšių rajone, netikėtai mirė tuo metu budėjęs Luokės ugniagesių komandos ugniagesys Jonas Mikalauskas. Jam buvo 64-eri metai, praneša Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD).

Žvakė (nuotr. pranešimo spaudai)

Trečiadienį kilus gaisrui Luokės miestelyje, Telšių rajone, netikėtai mirė tuo metu budėjęs Luokės ugniagesių komandos ugniagesys Jonas Mikalauskas. Jam buvo 64-eri metai, praneša Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD).

2

J. Mikalauskas ugniagesiu dirbo 33-ejus metus, jis buvo darbštus, pareigingas ir atsidavęs darbui.

„Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požėla ir visa ugniagesių bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą ugniagesio šeimai ir artimiesiems“, – rašoma PAGD pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

PAGD duomenimis, 18.17 val. Luokės miestelyje, Varnių gatvėje, gaisras kilo individualiame mediniame vieno aukšto gyvenamajame name.

Atvykus gelbėtojams, prie kamino degė medinės sienos konstrukcijos. 

Iki atvykstant ugniagesiams gaisrą gesino pats namo savininkas. Įrengtas dūmų detektorius suveikė.

