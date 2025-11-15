9-metę dukrą palaidoję tėvai rado jos parašytą laiškelį: žodžiai veria širdį

Brooklynn mirė per automobilio avariją kartu su broliu ir močiute 2017 metais, tačiau tėvai iki šiol skleidžia itin svarbią žinią, rašoma mirror.co.uk.
Tėvai surado širdį draskantį laiškelį, kurį parašė jų duktė likus keliems mėnesiams iki jos tragiškos mirties.
Aptiko širdį veriantį raštelį
Devynerių metų Brooklynn Newville ir jos penkiametis brolis Jace važiavo su močiute ir pusbroliu automobiliu, kai 2017 m. kovo mėnesį pateko į avariją. Brooklynn ir Jace mirė iš karto, o jų močiutė Linda vėliau – ligoninėje.
Praėjus septyniems mėnesiams po avarijos, kuri sukrėtė jų šeimą, Brooklynn tėvai Shanée ir Brianas aptiko jaudinantį radinį jos miegamajame – aptiko ranka užrašytą norų sąrašą, kuriame buvo visos jų mylimos mergaitės viltys ir svajonės apie ateitį.
„Mes radome dukters norų sąrašą, – sakė Brianas interviu „Oklahoma News 4“. – Apie jį buvau girdėjęs, bet niekada nebuvau matęs.“
Širdį draskantis sąrašas, pavadintas „Brookie's Bucket List“ (liet. Brooklynn norų sąrašas), pilnas tokių dalykų kaip noro „nardyti su akvalangu“, „plaukti kanoja“, „pamatyti elnią“ ir „pavairuoti katerį be pagalbos“.
Tai viskas, ko ji niekada nespėjo padaryti, nes jos gyvenimas buvo nutrauktas pernelyg anksti.
Siunčia svarbią žinutę
Savo vaikų garbei Brianas ir Shanée ketino praleisti kelerius ateinančius metus patys bandydami įvykdyti Brooklynn norų sąrašo punktus, taip pagerbdami savo dukrą ir sūnų.
Šeima taip pat surengė kampaniją „Put It Down“ („Padėk tai“), kad skleistų svarbią žinią – niekada negalima rašyti žinučių vairuojant.
„Tai nėra verta kieno nors gyvybės, skausmo ir kančių, kurias turėjome patirti dėl to, kad kažkas norėjo dvi sekundes pažiūrėti į savo telefoną“, – sakė Brianas.
Jis pridūrė, kad, sukrėsti tragiškos šeimos narių netekties, jie turėjo keletą kartų persikraustyti.
Pagal vietos žiniasklaidos pranešimus, paauglys, atsakingas už avariją, buvo apkaltintas trijų žmonių nužudymais.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!