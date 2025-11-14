Skaudžios netektys paženklino Lietuvos žurnalistus: mirė 2 gerbiami nariai

Žurnalistas, rašytojas, publicistas, vertėjas V. Račkaitis mirė lapkričio 12-ąją, žurnalisto, rašytojo A. Čapliko gyvybė užgeso lapkričio 14-ąjąpranešė Lietuvos žurnalistų sąjunga (LŽS).
Mirė žurnalistas, rašytojas Albinas Čaplikas
Mirė žurnalistas, rašytojas Albinas Čaplikas, savo feisbuko paskyroje ketvirtadienio vakarą pranešė Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas Gediminas Jankus, skelbė LŽS.
„Skaudi žinia – po sunkios ligos mirė Bičiulis, Bendražygis Albinas Čaplikas (1958-2025), žurnalistas, rašytojas, eseistas. Nuoširdi užuojauta artimiesiems, draugams ir buvusiems bendradarbiams-bendražygiams dėl šios skaudžios netekties. Albino Čapliko patriotizmas ir pilietinė pozicija buvo visada bekompromisinė. Ilsėkis Ramybėje, brangus Bendražygi“, – pranešė G. Jankus.
Albinas Čaplikas gimė 1958 m. Dauguose, mokėsi Kunigiškių mokykloje, 1986 m. baigė inžinieriaus ekonomisto studijas Kauno politechnikos institute.
Studijų metu ir vėliau buvo aktyvus Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno jaunųjų rašytojų sekcijos narys, nuo 1989 m. dirbo žurnalistu įvairiuose leidiniuose, dalyvavo Lietuvos Šaulių sąjungos atkūrime, 1989-1992 m. – šaulių žurnalo „Trimitas“ korespondentas, redaktorius, 1992-1994 m. – vyriausiasis redaktorius.
1994-2002 m. laikraščio „Ūkininko patarėjas“ korespondentas, skyriaus vedėjas, 2002-2004 – dienraščio „Kauno diena“ ekonomikos ir teisės skyriaus korespondentas, 2005-2018 m. – laikraščio „Valstiečių laikraštis“ korespondentas.
Lietuvos žurnalistų sąjungos narys nuo 1997 metų, apdovanotas LŽS Kauno apskrities skyriaus „Gintariniu parkeriu“. 2002 ir 2003 m. tapo LŽS metų laureatu už aktualius tiriamosios žurnalistikos straipsnius. 2005 m. Lietuvos specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) paskyrė premiją už rašinius antikorupcijos tema.
Albinas Čaplikas, vienas aktyviausių Lietuvos šaulių sąjungos atkūrėjų, be laikraščio „Trimitas“ redagavimo, dirbo ir Sąjungos kadrų skyriaus viršininku, 1991 m. sausio 11 dieną Lietuvos Aukščiausiojoje Taryboje kartu su bendražygiais davė kario-gynėjo priesaiką, saugojo Tarybos rūmus bei kitus svarbius strateginius objektus.
Jis apdovanotas Sausio 13-osios Atminimo medaliu, 1993 m. – Šaulių žvaigždės ordino medaliu. 2022 m. pagal LR Laisvės gynėjo teisinio statuso įstatymą jis pripažintas Laisvės gynėju.
Be žurnalistinės veiklos A. Čaplikas užsiėmė ir grožine kūryba. Jo prozos kūriniai skelbti įvairiuose leidiniuose, almanachuose.
Mirė žurnalistas, rašytojas Vygandas Račkaitis
Šiandien LŽS pasidalino žinia ir apie žurnalisto, rašytojo V. Račkaičio netektį. Pasaulio anykštėnų bendrija pranešė, kad lapkričio 12-ąją mirė vienas iš literatūrinių Anykščių tradicijų puoselėtojų, žurnalistas, rašytojas, publicistas, vertėjas Vygandas Juozapas Račkaitis.
Velionis gimė 1939 metais Kaune, 1946-1950 m. mokėsi Raudondvario (Kauno r.) pradinėje mokykloje, 1950-1957 m. baigė Pilviškių (Vilkaviškio r.) vidurinę mokyklą. 1957-1962 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultete lietuvių kalbą ir literatūrą. 1962-1963 m. V. Račkaitis dirbo Merkinės (Varėnos r.) vidurinėje mokykloje lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju, o nuo 1963 m. iki gyvenimo pabaigos jis gyveno ir kūrė Anykščiuose.
1963-1987 m. V. Račkaitis dirbo Anykščių rajono laikraščio „Kolektyvinis darbas“ redakcijoje. 1987-1989 m. jis buvo laisvas kūrybinis darbuotojas. 1989-1991 m. V. Račkaitis dirbo Anykščių rajono kultūros paveldo tarnyboje metodininku.
1991-2001 m. su pertrauka jis dirbo A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniame muziejuje, 1991-1992 m. buvo metodininkas paminklotvarkai, 1994-1995 m. – vyresnysis mokslinis bendradarbis, 1995-2001 m. – vėl metodininkas paminklotvarkai.
1991-2009 m. V. Račkaitis buvo Kauno įmonės „Naujasis amžius“ savaitraščio vaikams „Kregždutė“ redaktorius, 1991-2003 m. – A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus kultūros istorijos leidinio „Anykščiai“ redaktorius, kol šie leidiniai nustojo ėję.
V. Račkaitis parašė ir išleido daugiau kaip dvidešimt savo knygų, dar keliolika knygų išvertė iš bulgarų ir rusų kalbų.
Lietuvos Atgimimo laikotarpiu V. Račkaitis dalyvavo Lietuvos Sąjūdžio veikloje, 1991-1992 m. – Sąjūdžio Anykščių rajono tarybos pirmininkas. Nuo 1992 m. jis buvo Anykščių Šv. Mato parapijos pirmosios tarybos valdybos narys.
1990-1995 m. V. Račkaitis buvo išrinktas Anykščių rajono tarybos nariu, buvo Mandatų ir etikos komisijos pirmininkas, bet pasitraukė iš Tarybos savo iniciatyva, nebaigęs kadencijos.
Apie dešimtmetį, iki 2001 m., jis buvo Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys, iki 2007 m. buvo Anykščių rajono visuomeninės kultūros tarybos narys. 2005-2016 m. jis buvo Pasaulio anykštėnų bendrijos Anykščių kolegijos narys.
V. Račkaitis buvo apdovanotas Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kultūros premija (2001 m.), jam buvo suteiktas Anykščių rajono Garbės piliečio vardas (2009 m.). Jis buvo apdovanotas Pasaulio anykštėnų bendrijos medaliu (2016 m.). Lietuvos Respublikos 100-mečio proga jis buvo apdovanotas Anykščių rajono savivaldybės „Šimtmečio anykštėno“ atminimo ženklu (2018 m.).
LŽS reiškia nuoširdžią užuojautą velionių šeimoms ir artimiesiems.
Šaltinis: Lietuvos žurnalistų sąjunga
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!