Mirė gerbiamas Lietuvos žurnalistas

Velionis gimė 1939 metais Kaune, 1946-1950 m. mokėsi Raudondvario (Kauno r.) pradinėje mokykloje, 1950-1957 m. baigė Pilviškių (Vilkaviškio r.) vidurinę mokyklą. 1957-1962 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultete lietuvių kalbą ir literatūrą.
1962-1963 m. V. Račkaitis dirbo Merkinės (Varėnos r.) vidurinėje mokykloje lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju, o nuo 1963 m. iki gyvenimo pabaigos jis gyveno ir kūrė Anykščiuose.
Mirė žinomas Lietuvos žurnalistas
1963-1987 m. V. Račkaitis dirbo Anykščių rajono laikraščio „Kolektyvinis darbas“ redakcijoje. 1987-1989 m. jis buvo laisvas kūrybinis darbuotojas. 1989-1991 m. V. Račkaitis dirbo Anykščių rajono kultūros paveldo tarnyboje metodininku.
1991-2001 m. su pertrauka jis dirbo A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniame muziejuje, 1991-1992 m. buvo metodininkas paminklotvarkai, 1994-1995 m. – vyresnysis mokslinis bendradarbis, 1995-2001 m. – vėl metodininkas paminklotvarkai.
1991-2009 m. V. Račkaitis buvo Kauno įmonės „Naujasis amžius“ savaitraščio vaikams „Kregždutė“ redaktorius, 1991-2003 m. – A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus kultūros istorijos leidinio „Anykščiai“ redaktorius, kol šie leidiniai nustojo ėję.
V. Račkaitis parašė ir išleido daugiau kaip dvidešimt savo knygų, dar keliolika knygų išvertė iš bulgarų ir rusų kalbų.
Lietuvos Atgimimo laikotarpiu V. Račkaitis dalyvavo Lietuvos Sąjūdžio veikloje, 1991-1992 m. –Sąjūdžio Anykščių rajono tarybos pirmininkas. Nuo 1992 m. jis buvo Anykščių Šv. Mato parapijos pirmosios tarybos valdybos narys.
1990-1995 m. V. Račkaitis buvo išrinktas Anykščių rajono tarybos nariu, buvo Mandatų ir etikos komisijos pirmininkas, bet pasitraukė iš Tarybos savo iniciatyva, nebaigęs kadencijos.
Apie dešimtmetį, iki 2001 m., jis buvo Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys, iki 2007 m. buvo Anykščių rajono visuomeninės kultūros tarybos narys. 2005-2016 m. jis buvo Pasaulio anykštėnų bendrijos Anykščių kolegijos narys.
V. Račkaitis buvo apdovanotas Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kultūros premija (2001 m.), jam buvo suteiktas Anykščių rajono Garbės piliečio vardas (2009 m.). Jis buvo apdovanotas Pasaulio anykštėnų bendrijos medaliu (2016 m.).
Lietuvos Respublikos 100-mečio proga jis buvo apdovanotas Anykščių rajono savivaldybės „Šimtmečio anykštėno“ atminimo ženklu (2018 m.).
Reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio šeimai ir artimiesiems.
Šaltinis: Lietuvos žurnalistų sąjunga
