 
Kalendorius
Lapkričio 14 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Mirė gerbiamas Lietuvos žurnalistas

2025-11-14 13:04 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-14 13:04

Pasaulio anykštėnų bendrija pranešė, kad lapkričio 12-ąją mirė vienas iš literatūrinių Anykščių tradicijų puoselėtojų, žurnalistas, rašytojas, publicistas, vertėjas Vygandas Juozapas Račkaitis.

Žvakutės (Fotobankas)

Pasaulio anykštėnų bendrija pranešė, kad lapkričio 12-ąją mirė vienas iš literatūrinių Anykščių tradicijų puoselėtojų, žurnalistas, rašytojas, publicistas, vertėjas Vygandas Juozapas Račkaitis.

REKLAMA
1

Velionis gimė 1939 metais Kaune, 1946-1950 m. mokėsi Raudondvario (Kauno r.) pradinėje mokykloje, 1950-1957 m. baigė Pilviškių (Vilkaviškio r.) vidurinę mokyklą. 1957-1962 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultete lietuvių kalbą ir literatūrą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

1962-1963 m. V. Račkaitis dirbo Merkinės (Varėnos r.) vidurinėje mokykloje lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju, o nuo 1963 m. iki gyvenimo pabaigos jis gyveno ir kūrė Anykščiuose. 

REKLAMA
REKLAMA

Mirė žinomas Lietuvos žurnalistas

1963-1987 m. V. Račkaitis dirbo Anykščių rajono laikraščio „Kolektyvinis darbas“ redakcijoje. 1987-1989 m. jis buvo laisvas kūrybinis darbuotojas. 1989-1991 m. V. Račkaitis dirbo Anykščių rajono kultūros paveldo tarnyboje metodininku.

REKLAMA

1991-2001 m. su pertrauka jis dirbo A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniame muziejuje, 1991-1992 m. buvo metodininkas paminklotvarkai, 1994-1995 m. – vyresnysis mokslinis bendradarbis, 1995-2001 m. – vėl metodininkas paminklotvarkai.

 1991-2009 m. V. Račkaitis buvo Kauno įmonės „Naujasis amžius“ savaitraščio vaikams „Kregždutė“ redaktorius, 1991-2003 m. – A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus kultūros istorijos leidinio „Anykščiai“ redaktorius, kol šie leidiniai nustojo ėję.

REKLAMA
REKLAMA

V. Račkaitis parašė ir išleido daugiau kaip dvidešimt savo knygų, dar keliolika knygų išvertė iš bulgarų ir rusų kalbų.

Lietuvos Atgimimo laikotarpiu V. Račkaitis dalyvavo Lietuvos Sąjūdžio veikloje, 1991-1992 m. –Sąjūdžio Anykščių rajono tarybos pirmininkas. Nuo 1992 m. jis buvo Anykščių Šv. Mato parapijos pirmosios tarybos valdybos narys.

1990-1995 m. V. Račkaitis buvo išrinktas Anykščių rajono tarybos nariu, buvo Mandatų ir etikos komisijos pirmininkas, bet pasitraukė iš Tarybos savo iniciatyva, nebaigęs kadencijos.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Apie dešimtmetį, iki 2001 m., jis buvo Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys, iki 2007 m. buvo Anykščių rajono visuomeninės kultūros tarybos narys. 2005-2016 m. jis buvo Pasaulio anykštėnų bendrijos Anykščių kolegijos narys.

V. Račkaitis buvo apdovanotas Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kultūros premija (2001 m.), jam buvo suteiktas Anykščių rajono Garbės piliečio vardas (2009 m.). Jis buvo apdovanotas Pasaulio anykštėnų bendrijos medaliu (2016 m.).

Lietuvos Respublikos 100-mečio proga jis buvo apdovanotas Anykščių rajono savivaldybės „Šimtmečio anykštėno“ atminimo ženklu (2018 m.).

Reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio šeimai ir artimiesiems.

Šaltinis: Lietuvos žurnalistų sąjunga

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
TS-LKD gedi bendražygio (nuotr. Irmantas Gelūnas / BNS, 123rf.com)
TS-LKD partijoje – gedulas: mirė artimas bendražygis (9)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų