Vilniaus ligoninėje mirė moteris, nukentėjusi gaisre

Kaip pranešė Policijos departamentas, sekmadienį apie 13 val. Vilniaus ligoninėje mirė moteris (gim. 1961 m.).
Ji nukentėjo penktadienio vakarą, apie 18.15 val., Vilniuje, Geležinio Vilko gatvėje, savo bute kilus gaisrui.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Šiemet gaisrai Lietuvoje jau nusinešė beveik 60 žmonių gyvybių, dar apie 70 apdegė ar apsinuodijo dūmais.
Nuo metų pradžios šalyje užgesinta 8,2 tūkst. gaisrų.
