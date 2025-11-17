 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniaus ligoninėje mirė moteris, nukentėjusi gaisre

2025-11-17 07:31 / šaltinis: ELTA
2025-11-17 07:31

Vilniaus ligoninėje mirė moteris, kuri prieš kelias paras nukentėjo gaisre.

Ligoninė (Juliaus Kalinsko nuotr.) (nuotr. Elta)

Vilniaus ligoninėje mirė moteris, kuri prieš kelias paras nukentėjo gaisre.

0

Kaip pranešė Policijos departamentas, sekmadienį apie 13 val. Vilniaus ligoninėje mirė moteris (gim. 1961 m.).

Ji nukentėjo penktadienio vakarą, apie 18.15 val., Vilniuje, Geležinio Vilko gatvėje, savo bute kilus gaisrui.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Šiemet gaisrai Lietuvoje jau nusinešė beveik 60 žmonių gyvybių, dar apie 70 apdegė ar apsinuodijo dūmais.

Nuo metų pradžios šalyje užgesinta 8,2 tūkst. gaisrų.

