Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
TV3 naujienos > Žmonės

Prakalbo nužudyto „tiktokerio“ Nerijaus bičiulis: iš vyro – svarbus prašymas

2025-11-18 11:51
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-18 11:51

Pasklidusi žinia apie liūdnai pagarsėjusio TikTok veikėjo Nerijaus Ambajevo, dar žinomo pavarde Niežas nužudymą, sukėlė dideles diskusijas socialiniuose tinkluose. Velionio bičiulis, grožio salono Cult of Beauty įkūrėjas Žydrūnas Lymantas prašo visų atkreipti dėmesį į minėtos programėlės pavojus. Jis turi ir svarbų prašymą.

Velionio bičiulis, grožio salono Cult of Beauty įkūrėjas Žydrūnas Lymantas prašo visų atkreipti dėmesį į minėtos programėlės pavojus. Jis turi ir svarbų prašymą.

1

Žydrūnas su naujienų portalu tv3.lt pasidalijo laišku, kurį išsiuntė Žmogaus teisių komitetui.

Svarbus prašymas

Laiške jis atkreipia dėmesį į žalingą TikTok turinį, kuris, neribojamas ir nekontroliuojamas, laisvai plinta socialinių erdvių playbėse, sukeldamas skaudžias pasekmes. Dėl to Ž. Lymantas turėjo svarbų prašymą:

„Mano tikslas – inicijuoti peticiją, dėl TikTok turinio cenzūros. Tą mes galime daryti, kol dar emocijos visuomenėje verda. Taip galbūt apsaugosime n vieną gyvybę. Šiai dienai turiu didžiulį visuomenės palaikymą. 

Reaguodami į pastarųjų dienų tragiškus įvykius ir visuomenėje kilusias diskusijas dėl neapykantą, smurtą ar pavojingą elgesį skatinančio turinio sklaidos socialiniuose tinkluose, norėtume atkreipti dėmesį į būtinybę stiprinti tokio turinio prevenciją. Socialiniai tinklai, ypač TikTok, šiuo metu yra viena iš pagrindinių informacijos sklaidos platformų jaunimui.

Nekontroliuojama ir nepakankamai moderuojama žalingo turinio sklaida gali prisidėti prie pavojingų elgesio modelių formavimosi, emocinės įtampos didinimo bei visuomenės saugumo rizikų. Prašome apsvarstyti: galimą dialogą su TikTok regioniniais atstovais dėl turinio kontrolės, iniciatyvas, susijusias su žalingo turinio atpažinimo ir ribojimo stiprinimu, rekomendacijų ar gairių parengimą nacionaliniu lygiu, skirtų užtikrinti didesnę socialinių tinklų atsakomybę.

Peticijos tikslas – atkreipti dėmesį į socialinių tinklų (ypač TikTok) žalingo turinio problemą ir paskatinti atsakingas institucijas ieškoti sprendimų ją suvaldyti. Pastarieji įvykiai, tarp jų ir visuomenę sukrėtusi Nerijaus Ambajevo tragedija, dar kartą parodė, kad skaitmeninė erdvė gali turėti realių pasekmių žmonių emocijoms, elgesiui ir saugumui.

Socialiniuose tinkluose lengvai plinta turinys, kuris: skatina smurtą, neapykantą ar konfliktišką elgesį, suteikia tribūną destruktyvioms ar manipuliacinėms komunikacijos formoms, daro poveikį pažeidžiamoms visuomenės grupėms, ypač jaunimui.

Šios peticijos siekis – paskatinti: didesnę socialinių tinklų platformų atsakomybę, stipresnį žalingo turinio moderavimą, bendrą nacionalinę diskusiją, kaip užtikrinti saugesnę informacinę aplinką.“

Nerijaus Ambajevo nužudymas

Primename, kad  „Delfi“ duomenimis, sekmadienį besibaigiant sulaikymo terminui Vilniaus apylinkės teismo budintis teisėjas leido suimti 1987 metais gimusį aukos partnerį Paulių Gaižauską. Jam pateikti įtarimai dėl nužudymo.

Antram žmogžudystės vietoje sulaikytam vyrui (gim. 1981 m.) skirta švelnesnė kardomoji priemonė. Jis išleistas į laisvę.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad pranešimas apie nužudymą Švitrigailos gatvėje gautas apie 17.30 val.

Pranešta, kad bute antrame aukšte guli nudurtas žmogus. Atvykę medikai konstatavo vyro (g. 1993) mirtį.

Policijos pareigūnai sulaikė du įtariamuosius, gimusius 1987 ir 1981 metais.

Naujienų portalo tv3.lt duomenimis nužudytas asmuo – liūdnai pagarsėjęs „TikTok“ veikėjas, pravarde Niežas.

