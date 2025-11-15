„Tiktokerio“ Nerijaus Ambajevo-Niežo nužudymu įtariamas širdies draugas – gerai žinomas teisėsaugai: nusikaltimai šiurpina

Anksčiau P. Gaižauskas buvo kalėjęs kalėjime.
Atliko bausmę
Dar 2015-aisiais naujienų portalas tv3.lt rašė apie P. Gaižausko nusikaltimus.
Tąkart jis buvo už grotų patupdytas ketvieriems metams už tai, kad šiurpino Vilniaus miegamuosius rajonus padegimais. Maža to, nuteistasis dar ir šokdino Vilniaus specialiąsias tarnybas: terorizavo jas melagingais skambučiais.
Bene didžiausią gaisrą jau kelis kartus teistas Paulius Gaižauskas buvo sukėlęs prie prekybos centro „Mandarinas“. Paprastai vakarais degindavęs tik šiukšlių konteinerius ir biotualetus vyriškis vasario pradžioje vidury dienos padegė autobusus transporto mazgo aikštelėje. Spėjama, kad vilniečio įniršį sukėlė tai, kad specialiosios tarnybos rimtai nebereagavo į jo pranešimą apie užminuotą „Mandariną“.
Liudininkai nufilmavo kaip ugnis prarijo autobusą „Karosą“, ir pradėjo glemžtis ir šalia stovintį mersedesą. Atskubėję ugniagesiai jau bebaigiančius visai sudegti autobusus užgesino. Kaip paaiškėjo, savo padegimus filmavo ir pats padegėjas: įtariamojo telefone rasti vaizdo įrašai tapo vienu pagrindiniu įkalčių.
„Pirmiausia jis buvo sulaikytas būtent dėl pranešimo apie melagingo pranešimo apie prekybos centro susprogdinimo jisai naudojo SIM kortelę, telefoną, kurie buvo rasti sulaikymo metu. Tikrinant telefoną buvo rasti įrašai degančių autobusų“, – žurnalistams tada sakė prokuroras Marius Zubkauskas.
Padegėjas kitą dieną sučiuptas tėvų namuose. Vilnietis tikino ne kartą padegęs šiukšlių konteinerius daugiabučiuose keršydamas kalėjimo draugui. Siautėti Gaižauskas pradėjo sugrįžęs iš pataisos namų. Per porą savaičių jis daugybę kartų skambino Bendrajam pagalbos centrui, melagingai pranešdamas apie avarija, gaisrus, sužeistus žmones. O padegimais jis užsiėmė tik vakarais ir naktimis, tačiau autobusą padegė vidury dienos.
Pasakodamas kodėl padegė autobusą, jis prisiminė, kad buvo įkliuvęs kontrolieriams be bilieto. O Bendrąjį pagalbos centrą vilnietis terorizavo esą todėl, kad prieš dešimt metų į avariją patekusiam dėdei laiku nebuvo suteikta pagalba ir jis mirė. Už daugybę melagingų pranešimų ir padegimus Gaižauskui skirta galutinė ketverių metų bausmė pataisos namuose. Tokios bausmės ir prašė prokuroras.
„Ketveri metai už visas veikas bendrai – kol kas aš neturiu jokio pagrindo skųsti nuosprendžio. Aš jį peržiūrėsiu išsamiai grįžęs į darbą – 20 dienų yra apskundimui, bet tai mažai tikėtina, kad taip bus“, – paskelbus nuosprendį tada sakė prokuroras.
Paulius Gaižauskas turėjo taip pat atlyginti apie 12 tūkst. eurų žalą. Bene didžiausia, beveik 11 tūkstančių žala už sudegintus autobusus priteista bendrovei „Susisiekimo paslaugos“.
Kiti šiurpūs nusikaltimai
Vėliau jį pasivijo ir kiti kaltinimai. Vilniaus miesto apylinkės teismas P. Gaižauską pripažino kaltu dar 2019-ųjų birželį sužalojus nepažįstamą bare sutiktą vyrą. Abu jie susitiko Karoliniškių mikrorajone esančiame bare, bet išgėrus staiga užsimezgusi draugystė greitai pasibaigė. Dėl neaiškių priežasčių, P. Gaižauskas trenkė stikliniu degtinės buteliu nukentėjusiajam į veidą.
Pataikė į dešinį antakį, kuris pasruvo krauju. Nukentėjusysis bandė gintis, todėl P. Gaižauskas pagriebęs šio banko kortelę spruko kiek kojos neša. O pakeliui išmetė ir banko kortelę, kaip vėliau pats teigė teisme, jis nenorėjo daugiau problemų. Bet jų išvengti nepavyko, nes mėnuo prieš šį išpuolį jis buvo sukėlęs dar vieną gaisrą bendrabutyje.
Už pirmąjį nusikaltimą jam buvo paskirta 1 metų ir 1 mėnesio laisvės atėmimo bausmė. Išpuolis prieš sugėrovą P. Gaižauskui kainavo papildomus 3 mėnesius už grotų. Tiesa, teismas, jam buvo paskyręs 6 mėnesių bausmę, bet dėl kaltės pripažinimo ir gailėjimosi, ši iškart buvo sutrumpinta.
Kriminalinė biografija
P. Gaižausko asmenybė vilniečiams yra gana gerai žinoma. Šiuo metu jo kriminalinėje biografijoje – net 10 teistumų. Daugiausia – dėl įvairių padegimų.
Tiesa, jei anksčiau vyras degindavo šiukšlių konteinerius arba viešuosius lauko tualetus, tai 2015 m. pasikėsino į viešąjį transportą. Tada 4 metams nuteistas ir bausmę atlikęs padegėjas vos išėjęs į laisvę padarė jau aprašytus naujus nusikaltimus.
Nužudytas Nerijus Ambajevas
Primename, kad pranešimas apie nužudymą Švitrigailos gatvėje gautas apie 17.30 val. Pranešta, kad bute antrame aukšte guli nudurtas žmogus. Atvykę medikai konstatavo vyro (g. 1993) mirtį.
Policijos pareigūnai sulaikė du įtariamuosius, gimusius 1987 ir 1981 metais.
Naujausiomis žiniomis, 1987 ir 1981 metais gimę įtariamieji uždaryti į areštinę. Vienam jų nustatytas 2,31 promilės girtumas, kitam – 1,31 promilės.
Naujienų portalo tv3.lt duomenimis nužudytas asmuo – liūdnai pagarsėjęs „TikTok“ veikėjas, pravarde Niežas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo.
Portalo delfi.lt teigimu, vienas iš įtariamųjų (gimęs 1987 m.) – aukos antroji pusė. Įtariamasis žinomas teisėsaugai ir ne kartą teistas.
