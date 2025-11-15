 
Kalendorius
Lapkričio 15 d., šeštadienis
Vilnius +4°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Populiarią svorio mažinimo injekciją išbandęs vyras pajuto šokiruojantį simptomą: skubiai įspėja visus

2025-11-15 11:33 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-15 11:33

Robbie Williams baiminasi, kad svorio mažinimo injekcijos „jį akina“, nes pastaruoju metu pastebi sparčiai prastėjančią regą – neraminančią sveikatos žinią jis pasidalijo žiniasklaidoje.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)
23

Robbie Williams baiminasi, kad svorio mažinimo injekcijos „jį akina“, nes pastaruoju metu pastebi sparčiai prastėjančią regą – neraminančią sveikatos žinią jis pasidalijo žiniasklaidoje.

REKLAMA
1

51-erių dainininkas teigia, kad dėl „Mounjaro“ jo regėjimas per kelis mėnesius gerokai suprastėjo – matymas tapo itin neryškus, o tai ima trukdyti ir koncertuose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Robbie Williams koncerto akimirkos
(23 nuotr.)
(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Robbie Williams koncerto akimirkos

Praranda regą

Atlikėjas pasakoja, kad emocinių akimirkų metu jis nebegali aiškiai matyti žmonių veidų.

REKLAMA
REKLAMA

Buvęs „Take That“ narys dabar sako norintis atkreipti kitų dėmesį į galimus šalutinius poveikius ir paraginti žmones „deramai pasidomėti“, prieš pradedant vartoti panašias injekcijas. Robbie „The Sun“ pasakojo pirmą kartą pajutęs, kad kažkas ne taip, kai apsilankė amerikietiško futbolo rungtynėse ir nebegalėjo įžiūrėti žaidėjų – jie atrodė tik kaip „figūros aikštėje“.

REKLAMA

Vėliau jis apsilankė pas optiką ir gavo naujus akinius, nors iš pradžių problemos nesiejo su vartojamomis injekcijomis.

Jis atviravo: „Buvau vienas pirmųjų, kurie išbandė šias injekcijas, bet pastebiu ir tai, kad mano regėjimas tikrai suprastėjo. Jau kurį laiką matau neryškiai, ir vis blogyn. Nemanau, kad tai amžius – manau, kad tai injekcijos.“

REKLAMA
REKLAMA

Problema tapo ypač akivaizdi koncertų metu

Robbie, kuris paprastai dainos „She’s The One“ metu serenaduoja vienai iš gerbėjų, prisipažįsta, kad dabar beveik nebemato žmogaus, kuriam dainuoja – nors publika apie tai nė neįtaria.

Jis tęsė: „Iš esmės, aš žiūrėjau į tas moteris, kurios pakelia akis į mane išgyvendamos akivaizdžiai nuostabią akimirką, o jos nė nenutuokia, kad aš jų nematau.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Nepaisant nerimą keliančių simptomų, buvęs „Take That“ narys taip pat yra atvirai kalbėjęs, kad injekcijos jam suteikė didelę psichologinę pagalbą – malšino ilgus metus kamavusį „nuolatinį vidinį skausmą“. Atlikėjas taip pat pakeitė gyvenimo būdą – kasdien sportuoja, atlieka tempimo pratimus ir jėgos treniruotes.

REKLAMA

Robbie komentarai pasirodė po to, kai JAV atliktas tyrimas atskleidė galimą ryšį tarp semagliutido pagrindo vaistų ir retos regos nervo ligos, galinčios sukelti aklumą. Nors mokslininkų vertinimai išsiskiria, Jungtinėje Karalystėje jau užfiksuoti šimtai su regėjimu susijusių pranešimų.

„Mounjaro“ ir kiti panašūs preparatai, tokie kaip „Ozempic“ ir „Wegovy“, iš pradžių buvo skirti diabetui gydyti ir nutukimui valdyti, tačiau pastaruoju metu virto geidžiamomis „stebuklingomis“ injekcijomis visiems, norintiems atsikratyti keleto kilogramų.

Šie vaistai veikia imituodami GLP-1 – hormono, reguliuojančio apetitą ir sotumo jausmą, veikimą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų