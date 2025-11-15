Populiarią svorio mažinimo injekciją išbandęs vyras pajuto šokiruojantį simptomą: skubiai įspėja visus

51-erių dainininkas teigia, kad dėl „Mounjaro“ jo regėjimas per kelis mėnesius gerokai suprastėjo – matymas tapo itin neryškus, o tai ima trukdyti ir koncertuose.
Praranda regą
Atlikėjas pasakoja, kad emocinių akimirkų metu jis nebegali aiškiai matyti žmonių veidų.
Buvęs „Take That“ narys dabar sako norintis atkreipti kitų dėmesį į galimus šalutinius poveikius ir paraginti žmones „deramai pasidomėti“, prieš pradedant vartoti panašias injekcijas. Robbie „The Sun“ pasakojo pirmą kartą pajutęs, kad kažkas ne taip, kai apsilankė amerikietiško futbolo rungtynėse ir nebegalėjo įžiūrėti žaidėjų – jie atrodė tik kaip „figūros aikštėje“.
Vėliau jis apsilankė pas optiką ir gavo naujus akinius, nors iš pradžių problemos nesiejo su vartojamomis injekcijomis.
Jis atviravo: „Buvau vienas pirmųjų, kurie išbandė šias injekcijas, bet pastebiu ir tai, kad mano regėjimas tikrai suprastėjo. Jau kurį laiką matau neryškiai, ir vis blogyn. Nemanau, kad tai amžius – manau, kad tai injekcijos.“
Problema tapo ypač akivaizdi koncertų metu
Robbie, kuris paprastai dainos „She’s The One“ metu serenaduoja vienai iš gerbėjų, prisipažįsta, kad dabar beveik nebemato žmogaus, kuriam dainuoja – nors publika apie tai nė neįtaria.
Jis tęsė: „Iš esmės, aš žiūrėjau į tas moteris, kurios pakelia akis į mane išgyvendamos akivaizdžiai nuostabią akimirką, o jos nė nenutuokia, kad aš jų nematau.“
Nepaisant nerimą keliančių simptomų, buvęs „Take That“ narys taip pat yra atvirai kalbėjęs, kad injekcijos jam suteikė didelę psichologinę pagalbą – malšino ilgus metus kamavusį „nuolatinį vidinį skausmą“. Atlikėjas taip pat pakeitė gyvenimo būdą – kasdien sportuoja, atlieka tempimo pratimus ir jėgos treniruotes.
Robbie komentarai pasirodė po to, kai JAV atliktas tyrimas atskleidė galimą ryšį tarp semagliutido pagrindo vaistų ir retos regos nervo ligos, galinčios sukelti aklumą. Nors mokslininkų vertinimai išsiskiria, Jungtinėje Karalystėje jau užfiksuoti šimtai su regėjimu susijusių pranešimų.
„Mounjaro“ ir kiti panašūs preparatai, tokie kaip „Ozempic“ ir „Wegovy“, iš pradžių buvo skirti diabetui gydyti ir nutukimui valdyti, tačiau pastaruoju metu virto geidžiamomis „stebuklingomis“ injekcijomis visiems, norintiems atsikratyti keleto kilogramų.
Šie vaistai veikia imituodami GLP-1 – hormono, reguliuojančio apetitą ir sotumo jausmą, veikimą.
