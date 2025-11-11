Pamatę, kaip dabar atrodo „Mounjaro“ vartojusi garsi atlikėja, liko šokiruoti: „Ta pati, kuri sakė niekada“

Šeštadienio vakarą Los Andžele vykusiame 2025 m. „Baby2Baby“ labdaros renginyje moteris pasirodė vilkėdama baltą „Alin Le Kal“ suknelę be petnešėlių. Princesės įvaizdį ji užbaigė derančiomis pirštinėmis iki alkūnių ir deimantiniu vėriniu.
Šokiravo gerbėjus
Naujoji jos išvaizda šokiravo daugelį socialiniuose tinkluose.
„Kas čia? Rimtai“, – rašė vienas gerbėjas platformoje „X“, o kitas trumpai pridūrė: „O Dieve.“
„Meghan pradėjo dirbti su treneriu (trainer – angliškai skamba panašiai kaip Trainor)“, – juokavo dar vienas gerbėjas.
Kai kurie komentarai atrodė kritiški.
„Ta pati moteris, kuri sakė: „Aš nebūsiu lieknas silikoninis Barbės modelis“, – rašė kitas „X“ vartotojas.
„Matyti ją tokią liesą yra keista... Teks priprasti“, – rašoma dar viename komentare.
Atlikta implantacija
Kovo mėnesį „Grammy“ laimėtoja atskleidė, kad jai buvo atlikta krūtų implantacija ir pakėlimas po to, kai ji „pagimdė du vaikus, pradėjo gyventi sveikesniu būdu ir neteko svorio“.
Kitą mėnesį ji „Instagram“ tinkle pasidalino, kad naudoja diabetui skirtą, vėliau svorio metimui pritaikytą vaistą „Mounjaro“, ir jos vyras, Darylas Sabara, daro tą patį, nes pora „viską daro kartu“.
„Dirbau su dietologu, atlikau didžiulius gyvenimo būdo pokyčius, pradėjau sportuoti su treneriu ir, taip, pasinaudojau mokslu ir pagalba (šaukiu „Mounjaro“!) po antrojo nėštumo“, – pasakė ji savo sekėjams. „Ir aš labai džiaugiuosi, kad tai padariau, nes jaučiuosi puikiai.“
Pora augina du sūnus – Riley (4 m.) ir Barry (2 m.).
Gegužės mėnesį per pasirodymą „iHeartRadio's KIIS-FM Wango Tango“ popžvaigždė kontroversiškai pakeitė savo dainos „All About That Bass“ (skirtos kūnui pamilti) žodžius.
Vietoj dainavimo „Yeah, it’s pretty clear: I ain’t no size 2“ (Taip, visiškai aišku: aš nesu 2 dydžio), ji juokaudama ištarė: „Yeah, it’s pretty clear: I got some new boobs“ (Taip, visiškai aišku: aš turiu naujas krūtis).
