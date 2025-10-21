Naikins „Messenger“ programėlę: štai kas nebegalės ja naudotis

Nuo gruodžio 15 d. vartotojai nebegalės prisijungti prie šių programų ir bus automatiškai nukreipiami į „Facebook“ svetainę, kad galėtų toliau naudotis „Messenger“, rašoma techcrunch.com.
„Jei naudojate „Messenger“ kompiuterines programėles, kai prasidės jos atsisakymo procesas, gausite pranešimą programoje.
Turėsite 60 dienų, kad galėtumėte naudotis „Mac Messenger“ programa, kol jos bus visiškai atsisakyta.
Pasibaigus 60 dienų laikotarpiui, jums bus užblokuota galimybė naudotis „Mac Messenger“ programa. Rekomenduojame ištrinti programą, nes ji nebegalės būti naudojama“, – rašoma „Messenger“ pagalbos puslapyje.
Kaip bus galima naudotis „Messenger“?
„Meta“ planą nutraukti šių kompiuterinių programų veiklą pirmą kartą pastebėjo „Appleinsider“.
Dabar bendrovė informuoja vartotojus apie artėjančius pokyčius, kad jie turėtų laiko susipažinti su kitomis galimybėmis.
„Meta“ ragina vartotojus aktyvuoti saugyklą ir nustatyti PIN kodą, kad išsaugotų pokalbių istoriją prieš pereidami prie internetinės versijos. Vartotojams perėjus prie „Facebook.com“, jų pokalbių istorija bus prieinama visose platformose.
Vartotojai gali patikrinti, ar saugykla yra įjungta, spustelėdami nustatymų piktogramą virš savo profilio nuotraukos ir pasirinkdami „Privatumas ir saugumas“, tada „Išsamiai šifruoti pokalbiai“. Ten jie turi spustelėti „Pranešimų saugykla“, kad patikrintų, ar „Įjungti saugųjį režimą“ funkcija yra įjungta.
Šis žingsnis žengiamas praėjus metams po to, kai „Meta“ 2024 m. rugsėjį pakeitė vietinę „Messenger“ programėlę progresyviąja žiniatinklio programėle.
„Meta“ sprendimas visiškai nutraukti kompiuterinių programėlių veikimą, kaip spėjama, sulauks neigiamos reakcijos iš aktyvių programėlių naudotojų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!