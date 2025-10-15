Artėja diena, kai suksime laikrodžius: nepražiopsokite ir pasižymėkite

Jau kurį laiką kalbama apie tai, kada pagaliau apsistosime ties vienu nuolatiniu laiku, tačiau prie šio klausimo vis dar negrįžtama.
Kada suksime laiką?
2025 metais prie žiemos laiko grįšime spalio 26 dieną. Laikrodžių rodykles reikės pasukti viena valanda atgal – 4:00 val. nakties laikas bus persuktas į 3:00 val.
Gera žinia ta, kad dauguma išmaniųjų telefonų ir kompiuterių laiką atnaujina automatiškai.
Kas nutiko laiko keitimo reformai? Iki šiol kyla klausimų, kodėl vis dar taikoma laiko sukiojimo praktika. Dar 2019 m. Europos Sąjungos (ES) narės nubalsavo už laiko keitimo panaikinimą. Buvo tikimasi, kad kiekvienas perėjimas prie vasaros ar žiemos laiko gali būti paskutinis.
2018 m. rugsėjį Europos Komisija (EK) pasiūlė nuo 2021 m. atsisakyti sezoninio laiko keitimo. 84 proc. europiečių balsavo už šios praktikos panaikinimą.
Tačiau EK sprendė, kad kiekviena valstybė narė turės pati apsispręsti, ar pasilikti vasaros, ar žiemos laiką. Pavyzdžiui, Prancūzijoje daugiau nei 59 proc. apklaustųjų pasisakė už vasaros laiko išlaikymą.
Dauguma lietuvių taip pat linko prie šviesesnių vakarų. Buvo numatyta, kad valstybės sprendimus priims iki 2020 m. balandžio 1 d. Visgi dėl COVID-19 pandemijos šis klausimas buvo atidėtas.
