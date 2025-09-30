Pasakė, kada suksime laikrodžius: įsidėmėkite iš anksto

Laiko keitimas įvyks paskutinį spalio sekmadienį, būtent spalio 26 d. rytą, kai laikrodžių rodyklės suksis 4 val. ryto. Tuo metu turėsime juos pasukti viena valanda atgal – iki 3:00 val. ryto.
Kaip buvo nustatytas laiko keitimas?
Vasaros laikas – tai sistema, kuria siekiama kuo geriau išnaudoti šviesų paros metą ir taupyti energiją. Graikijoje ir Europoje vasaros laikas trunka 7 mėnesius, o žiemos laikas (arba standartinis laikas) prasideda paskutinį spalio sekmadienį ir taikomas 5 mėnesius.
Pirmą kartą apie vasaros ir poilsio laiko naudojimą užsiminė Bendžaminas Franklinas laiške, išspausdintame viename Prancūzijos laikraštyje. Nors jame aiškiai neminimas laikrodžio keitimas, jame siūloma žmonėms keltis valanda anksčiau.
Šiandien maža pasaulio gyventojų dalis naudoja laikrodžių persukimo sistemą, nes beveik visos Azijos ir Afrikos šalys nedalyvauja. Kitos ją panaikino arba planuoja panaikinti, skelbiama greekcitytimes.
Europos Sąjunga nusprendė 2021 m. nutraukti privalomą laiko keitimą, leisdama kiekvienai valstybei narei savarankiškai pasirinkti, ar visam laikui įvesti vasaros, ar žiemos laiką.
