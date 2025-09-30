Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Pasakė, kada suksime laikrodžius: įsidėmėkite iš anksto

2025-09-30 14:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-30 14:05

Vis greičiau artėja laiko pasikeitimas – metas, kai persuksime laikrodžių rodykles iš vasaros į žiemos laiką. Tai reiškia, kad laikrodžiai bus pasukti viena valanda atgal – galėsime ilgiau pamiegoti.

Laiko keitimas įvyks paskutinį spalio sekmadienį, būtent spalio 26 d. rytą, kai laikrodžių rodyklės suksis 4 val. ryto. Tuo metu turėsime juos pasukti viena valanda atgal – iki 3:00 val. ryto.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip buvo nustatytas laiko keitimas?

Vasaros laikas – tai sistema, kuria siekiama kuo geriau išnaudoti šviesų paros metą ir taupyti energiją. Graikijoje ir Europoje vasaros laikas trunka 7 mėnesius, o žiemos laikas (arba standartinis laikas) prasideda paskutinį spalio sekmadienį ir taikomas 5 mėnesius.

Pirmą kartą apie vasaros ir poilsio laiko naudojimą užsiminė Bendžaminas Franklinas laiške, išspausdintame viename Prancūzijos laikraštyje. Nors jame aiškiai neminimas laikrodžio keitimas, jame siūloma žmonėms keltis valanda anksčiau.

Šiandien maža pasaulio gyventojų dalis naudoja laikrodžių persukimo sistemą, nes beveik visos Azijos ir Afrikos šalys nedalyvauja. Kitos ją panaikino arba planuoja panaikinti, skelbiama greekcitytimes.

Europos Sąjunga nusprendė 2021 m. nutraukti privalomą laiko keitimą, leisdama kiekvienai valstybei narei savarankiškai pasirinkti, ar visam laikui įvesti vasaros, ar žiemos laiką.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

imbicilai,
imbicilai,
2025-09-30 14:33
gal jau užtenka sukioti
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (4)
