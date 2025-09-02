Nidos verslininkai įvertino sezoną: „Tai buvo sunkesnė vasara“

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose
Paskutinėmis vasaros dienomis Nidoje turistų vis dar buvo. Nors oras labai nelepina – temperatūra per pietus siekia 17 laipsnių, tačiau šviečia saulė ir žmonės bandė pagauti nors lašelį šilumos.
Poilsiautojai dalijasi įspūdžiais
Žmonės pasakoja, ką pavyko pamatyti:
„Buvome apsilankę prie jūros, Parnidžio kopoj, planuojam keliauti į Gintaro muziejų, taip pat nusipirkti kelis dirbinius“.
„Dirbau gelbėtoju. Aišku, vasara ne kažką, oras labai prastas, lietus. Bet gerai tas, jog niekas neskendo“.
Antraisiais, o gal tik laikinais namais šią vasarą Nida tapo būriui užsieniečių. Turizmo specialistai tvirtina, kad kurortą iš naujo atrado ir karo grėsmės nebejaučia daugybė užsieniečių.
„Vokiečiai grįžo šį sezoną, taip pat lenkai, italai, ispanai, tikrai užsieniečių netrūko“, – teigė Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro vadovė Edita Lubickaitė.
Šią vasarą į Neringą žmonės plaukė laivais, dvigubai išaugo atkeliavusių autobusais, skrido net lėktuvais. Jų nusileido net 500.
„Įvažiuojančių automobiliais per vasarą sumažėjo 6000, tai ženklus skaičius. Ko gero, dėl to, jog oras nelepino ir, žinoma, padidinta rinkliava davė bendrai savo rezultatą per šį sezoną“, – teigė Neringos meras Darius Jasaitis.
Pirmą kartą istorijoje ekologinis įvažiavimo mokestis į Neringą automobiliu buvo toks didelis. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais lengvajam automobiliui jis siekė 50 eurų. Dar 23 eurus reikėjo sumokėti už persikėlimą keltu per Kuršių marias. Tačiau žmonės dosniai vėrė pinigines.
„Rinkliavos yra surinkta daugiau 650 000 per tą laikotarpį iki šios dienos“, – teigė D. Jasaitis
Sunki vasara verslininkams
Iš viso per šią vasarą ekologinio mokesčio Neringa surinko 2 milijonus eurų. Pernai – 1,35 mln Eur. Karštojo sezono pelną jau skaičiuoja ir Neringos verslas. Sako, vasaros pradžioje buvo labai liūdna. Išsigandę šaltų orų, birželį turistai ėmė atšaukinėti rezervacijas viešbučiuose.
„Stambesniems verslams – didesniems restoranams, viešbučiams, tai buvo sunkesnė vasara, nes jie turėjo ruoštis personalo atžvilgiu ir turėjo invertuoti į tą sezoną“, – teigė Neringos verslo asociacijos atstovė Gitana Šeštakovienė.
Vis tik verslininkai sako, kad vasarą kainas išlaikė panašias kaip didmiesčiuose ar kurortuose, o jei kur ir kilstelėjo, tai dėl apsunkintos šio unikalaus, mariomis atskirto kampelio logistikos.
Na, o pati Neringa šią vasarą gali pasigirti ir išskirtiniu laimėjimu. Europos kino akademija ją įtraukė į Europos kino kultūros lobio sąrašą. Čia patenka vietovės, kuriose dažnai statomi europiniai kino filmai.
