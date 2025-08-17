Atsisveikinkite su prakaito dėmėmis: tereikia žinoti šiuos patarimus

Kaip kovoti su šia problema ir ką verta žinoti apie prakaitą, kai orai atšyla, naujienų portalui tv3.lt atskleidžia vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkė Judita Voverė.
Ką daryti, kai atšilus orams yra gausiau prakaituojama?
Pasak vaistininkės, kadangi su prakaitu iš organizmo pasišalina vanduo, mineralai ir druskos, vyraujant šiltiems ar net karštiems orams, būtina palaikyti elektrolitų balansą, vartoti daug vandens, papildyti organizmą magniu.
„Žinoma, svarbu rūpintis asmens higiena, naudoti antiperspirantus ir dezodorantus, vengti tiesioginės saulės šviesos, dėvėti lengvus drabužius, nevaržančius judesių. Geriausia rinktis natūralių medžiagų, pavyzdžiui, lino ar medvilnės drabužius“, – sako ji.
Anot pašnekovės, verta žinoti ir tai, kad stresas ir emocinė įtampa taip pat prisideda prie didesnio prakaitavimo, tad tokiais atvejais, pasak jos, derėtų praktikuoti įvairias atsipalaidavimo technikas.
„Riebus, aštrus maistas vėlgi gali paskatinti didesnį prakaitavimą, nei įprasta, tad siekiant išvengti šios rizikos, patarčiau valgyti daugiau vaisių, daržovių, liesos mėsos“, – priduria vaistininkė.
Pasak J. Voverės, vaistinėse bei įvairiose higienos prekių ar kosmetikos parduotuvėse galima įsigyti įvairių priemonių, net specialių įklotų, dedamų tiek į batus, tiek į pažastis, sugeriančių prakaitą.
„Kai kurie žmonės renkasi jonoforezės procedūrą ar botulino toksino injekcijas į labiausiai prakaituojančias kūno vietas: kaktą, pažastis, pėdas, delnus ir pan. Taip pat yra įvairių kremų ar losjonų prakaitavimo slopinimui su aliuminio hidrochloridu (iki 30 proc.), diatomitais, kaolinu ar talku“, – paaiškina ji.
Vis tik, vaistininkė priduria, kad jei prakaitavimas yra susijęs su tam tikromis organizmo būklėmis, gydytojai gali skirti ir vaistų, padėsiančių jas kontroliuoti.
Natūralūs būdai, padedantys mažinti prakaitavimą
Norint sumažinti prakaitavimą, pasak J. Voverės, galima naudoti ir natūralias priemones.
„Liaudies medicinoje prakaitavimui būdavo naudojamas arbatmedžių aliejus, obuolių actas, tačiau, tikėtina, kad esant stipriam prakaitavimui jos nebus labai veiksmingos ir net sudirgins odą. Prieš naudojant tokio tipo priemones, geriausia pasitarti su gydytoju ar vaistininku“, – pažymi ji.
Vis tik, žmonėms, naudojantiems stipresnius antiperspirantus, vaistininkė pataria juos naudoti vakare, nes tada prakaito liaukos būna mažiau aktyvios ir mažiau prakaituojama.
„Tačiau prieš naudojant šias priemones būtina perskaityti informacinį lapelį – dažniausiai ten nurodoma, kaip tiksliai naudoti priemonę, siekiant geriausio rezultato. Pavyzdžiui, kai kurias priemones reikia tepti ant visiškai sausos odos“, – atskleidžia pašnekovė.
J. Voverė pažymi, kad norint sumažinti prakaitavimą, galima derinti kelias priemones, tačiau svarbu neapsiriboti vien stipriomis priemonėmis – jų per didelis naudojimas gali pažeisti odą, sukelti bėrimus ar mikropažeidimus.
„Geriausia vakare naudoti stipresnį antiperspirantą, ryte – prakaitavimą mažinantį kremą ar dezodorantą. Svarbu atsiminti, kad dezodorantai skirti panaikinti nemaloniam prakaito kvapui, tačiau paties prakaitavimo jie nemažina, o antiperspirantai – mažina prakaito gamybą, neleisdami jam prasiskverbti pro odą, tačiau kvapo nepakeičia“, – sako vaistininkė.
Kada vertėtų sunerimti?
Pasak vaistininkės J. Voverės, remiantis moksline literatūra, prakaitavimą gali sumažinti šalavijo lapų arbata, melisos lapų arbata gali pagelbėti mažinant stresą ir su juo susijusį prakaitavimą.
„Raudonųjų dobilų ekstrakto arbata ar maisto papildai gali padėti sumažinti su menopauze susijusį didesnį prakaitavimą.
Vis dėlto, šių priemonių veiksmingumas priklauso nuo prakaitavimo gausumo, priežasčių ir individualios organizmo reakcijos“, – priduria ji.
Tačiau vaistininkė taip pat pažymi, kad vertėtų sunerimti ir kreiptis į gydytoją dėl stipraus prakaitavimo tuo metu, jei prakaituojama tik tam tikrose kūno vietose, o pats prakaitavimas nepriklauso nuo aplinkos faktorių, pavyzdžiui, karšto oro, didelės drėgmės, fizinio krūvio.
„Taip pat jei pasireiškia antriniai simptomai, tokie kaip širdies ritmo pokyčiai, skausmas širdies plote, aukštas kraujospūdis, sukasi galva, darosi silpna, atsiranda didelis nuovargis, gausiai prakaituojama naktį ar apskritai prakaitavimas trukdo kasdienybei“, – pažymi pašnekovė.
