TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Įspėja naudojančius „Messenger": būtina padaryti 1 veiksmą

2025-09-30 14:50
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-30 14:50

Tiems, kurie mėgsta naudotis „Facebook„Messenger“ programėle pokalbiams, vertėtų sužinoti vieną naudingą nustatymą, kuris padės apsisaugoti nuo šnipinėjimo.

„Facebook Messenger“ (nuotr. 123rf.com)

Tiems, kurie mėgsta naudotis „Facebook„Messenger" programėle pokalbiams, vertėtų sužinoti vieną naudingą nustatymą, kuris padės apsisaugoti nuo šnipinėjimo.

„Facebook“ sukūrė būdą, kaip užšifruoti „Messenger“ žinutes. Tai reiškia, kad siunčiant žinutes, jos yra užšifruojamos ir taip apsaugomos nuo galimo šnipinėjimo.

„Ištisinis šifravimas suteikia papildomo saugumo ir apsaugos jūsų žinutėms ir skambučiams pokalbio metu, kad tik jūs ir žmogus, su kuriuo kalbate, galėtų juos matyti, girdėti ar skaityti“, – teigė „Facebook“.

Paaiškino, kaip tai padaryti

Šifravimą turite įjungti kiekviename atskirame pokalbyje. Tai padarius, bus naudojamas itin saugus žinučių siuntimo būdas.

„Kai siunčiate užšifruotą žinutę, jūsų įrenginys užrakina siunčiamą žinutę. Šią žinutę gali atrakinti tik įrenginys, kuriam priklauso vienas iš pokalbio raktų. Tas pats galioja vaizdo bei garso pokalbių turiniui“, – paaiškino „Facebook“.

„Facebook“ pridūrė: „Niekas negali skaityti jūsų žinučių ar klausytis skambučių, išskyrus tuos žmonės, kurie turi specialų raktą – klausytis ar skaityti negali net „Meta“. Mes negalėtume, net jei ir norėtume.“

„Facebook“ skelbia pokyčius „Messenger“ nausotojams

Žinoma, ištisinis šifravimas nėra pats patikimiausias būdas išsaugoti pranešimų privatumą. Jūs arba užšifruoto teksto gavėjas gali labai lengvai pasidalinti žinutėmis su kitais asmenimis.

Todėl visada atidžiai apsižiūrėkite, su kuo dalijatės turiniu internete. Tai padės apsisaugoti nuo šnipinėjimo.

Norėdami šifruoti žinutes, atidarykite „Messenger“ programėlę. Tada įeikite į konkretų pokalbį ir nueikite į nustatymus. Tada pamatysite parinktį „Go to secret conversation“.

Bakstelėkite šią parinktį ir bus aktyvuotas konkretaus pokalbio šifravimas programėlėje.

