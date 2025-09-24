Sutriko „Messenger“ veikla

Svetainėje „Downdetector“ nurodoma, kad prieš 16 val. padaugėjo pranešimų apie sutrikusią „Messenger“ veiklą.
Apie sutrikimus pranešama ir po 17 val.
Portalo tv3.lt skaitytojai sako, kad sutriko žinučių siuntimas. Gali nepavykti išsiųsti pranešimų, rašo „Couldn't send“, tai reiškia, kad nepavyko išsiųsti.
Po 17 val. taip pat gauta daugiau nei įprasta pranešimų ir apie sutrikusią „Facebook“ veiklą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
REKLAMA