Kalendorius
Rugsėjo 24 d., trečiadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Sutriko „Messenger“ veikla

2025-09-24 17:41 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-24 17:41

Sutriko „Facebook“ „Messenger“ veikla.

Socialiniai tinklai (nuotr. SCANPIX)

Sutriko „Facebook“ „Messenger“ veikla.

REKLAMA
0

Svetainėje „Downdetector“ nurodoma, kad prieš 16 val. padaugėjo pranešimų apie sutrikusią „Messenger“ veiklą.

 

Apie sutrikimus pranešama ir po 17 val.

Portalo tv3.lt skaitytojai sako, kad sutriko žinučių siuntimas. Gali nepavykti išsiųsti pranešimų, rašo „Couldn't send“, tai reiškia, kad nepavyko išsiųsti.

Po 17 val. taip pat gauta daugiau nei įprasta pranešimų ir apie sutrikusią „Facebook“ veiklą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų