Zuckerbergas įsiutęs: jį blokuoja feisbukas, bet yra viena svarbi aplinkybė

Advokatas pasakoja, kad per pastaruosius aštuonerius metus jo paskyra buvo užblokuota net penkis kartus, o dėl šios priežasties jis patyrė keletos tūkstančių dolerių nuostolį.
„Meta“ paskelbė, kad atkūrė M. S. Zuckerbergo paskyrą ir imasi priemonių, kad tokia klaida nepasikartotų.
11 tūkst. dolerių kainavusi reklama neteisėtai pašalinta
„Tai nėra juokinga“, – sakė nukentėjusysis – „Ne tada, kai jie paima mano pinigus.“
Pateiktame ieškinyje teigiama, kad „Meta“ pažeidė sutartį, nes M. S. Zuckerbergas sumokėjo 11 tūkst. dolerių už reklamą, kuri buvo neteisėtai pašalinta.
„Tai tarsi sumokėti už reklamą greitkelio pakraštyje, o tada ji uždengiama didžiule antklode – jokios naudos iš jos negauni“, – piktinosi jis.
Nepavykę bandymai įrodyti tapatybę
Laiškuose, kuriais dalinosi M. S. Zuckerbergas, matyti, kad „Facebook“ jį apkaltino naudojant netikrą vardą. Advokatas pasakojo, kad jis net pateikė savo asmens tapatybės kortelę su nuotrauka, kredito korteles ir keletą savo veido nuotraukų, kad įrodytų tapatybę. Visa tai nepadėjo, jo paskyra buvo uždaryta gegužę ir atkurta tik po ieškinio pateikimo.
„Aš esu Markas Stevenas, o jis – Markas Elijotas“, – aiškino M. S. Zuckerbergas.
Bendrovė „Meta“ savo pareiškime nurodė, kad įvyko klaida, paskyrą atstatė ir padėkojo M. S. Zuckerbergui už kantrybę: „Mes dėkojame M. S. Zuckerbergui už kantrybę ir stengiamės užtikrinti, kad tokia situacija nepasikartotų ateityje.“
Vyras net sukūrė interneto svetainę, kurioje fiksuojama su jo vardu susijusi painiava, įskaitant atvejį, kai Vašingtono valstija netyčia padavė jį į teismą už piktnaudžiavimą.
