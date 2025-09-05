Kalendorius
Rugsėjo 5 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis

Zuckerbergas įsiutęs: jį blokuoja feisbukas, bet yra viena svarbi aplinkybė

2025-09-05 14:10 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-05 14:10

„Facebook“ įkūrėjo bendravardis, advokatas Markas S. Zuckerbergas padavė ieškinį socialiniam tinklui, teigdamas, kad jo paskyra yra nuolat blokuojama, o jis neteisėtai kaltinamas apsimetinėjimu, praneša BBC.

„Facebook“ pagaliau atsirado funkcija, kuria anksčiau naudotis galėjo tik Zuckerbergas (nuotr. SCANPIX)

„Facebook“ įkūrėjo bendravardis, advokatas Markas S. Zuckerbergas padavė ieškinį socialiniam tinklui, teigdamas, kad jo paskyra yra nuolat blokuojama, o jis neteisėtai kaltinamas apsimetinėjimu, praneša BBC.

REKLAMA
1

Advokatas pasakoja, kad per pastaruosius aštuonerius metus jo paskyra buvo užblokuota net penkis kartus, o dėl šios priežasties jis patyrė keletos tūkstančių dolerių nuostolį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Meta“ paskelbė, kad atkūrė M. S. Zuckerbergo paskyrą ir imasi priemonių, kad tokia klaida nepasikartotų.

REKLAMA
REKLAMA

11 tūkst. dolerių kainavusi reklama neteisėtai pašalinta

„Tai nėra juokinga“, – sakė nukentėjusysis – „Ne tada, kai jie paima mano pinigus.“

REKLAMA

Pateiktame ieškinyje teigiama, kad „Meta“ pažeidė sutartį, nes M. S. Zuckerbergas sumokėjo 11 tūkst. dolerių už reklamą, kuri buvo neteisėtai pašalinta.

„Tai tarsi sumokėti už reklamą greitkelio pakraštyje, o tada ji uždengiama didžiule antklode – jokios naudos iš jos negauni“, – piktinosi jis.

Nepavykę bandymai įrodyti tapatybę

Laiškuose, kuriais dalinosi M. S. Zuckerbergas, matyti, kad „Facebook“ jį apkaltino naudojant netikrą vardą. Advokatas pasakojo, kad jis net pateikė savo asmens tapatybės kortelę su nuotrauka, kredito korteles ir keletą savo veido nuotraukų, kad įrodytų tapatybę. Visa tai nepadėjo, jo paskyra buvo uždaryta gegužę ir atkurta tik po ieškinio pateikimo.

REKLAMA
REKLAMA

„Aš esu Markas Stevenas, o jis – Markas Elijotas“, – aiškino M. S. Zuckerbergas.

Bendrovė „Meta“ savo pareiškime nurodė, kad įvyko klaida, paskyrą atstatė ir padėkojo M. S. Zuckerbergui už kantrybę: „Mes dėkojame M. S. Zuckerbergui už kantrybę ir stengiamės užtikrinti, kad tokia situacija nepasikartotų ateityje.“

Vyras net sukūrė interneto svetainę, kurioje fiksuojama su jo vardu susijusi painiava, įskaitant atvejį, kai Vašingtono valstija netyčia padavė jį į teismą už piktnaudžiavimą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų