Pamačius, kas atklydo iš miško Klaipėdos centre, negalėjo patikėti savo akimis: įspėja visus

Vėliau vaizdo įrašas paplito ir kituose puslapiuose – pavyzdžiui, „Klaipėda, aš su tavim“ puslapyje jis sulaukė daugiau nei 731 tūkst. peržiūrų.
„Būkite atsargūs, Mogiliove ir Laukininkuose pastebėtas elnias!“, – buvo rašoma šalia vaizdo įrašo.
Kaip vėliau paaiškėjo, elnias buvo pabėgęs iš privačios valdos aptvaro. Įvykis greitai sulaukė dėmesio, o Aplinkos apsaugos departamentas pasidalijo svarbia informacija apie tokias situacijas.
Specialistai įspėja, kad šiuo metų laiku elniai ir briedžiai gali elgtis neįprastai, nes prasidėjusi jų ruja daro juos aktyvesnius ir drąsesnius.
Ragina išlikti budriems
Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai ragina gyventojus išlikti budriems ir laikytis saugumo taisyklių susidūrus su laukiniais gyvūnais.
„Atsakingos institucijos praėjusį savaitgalį sulaukė pranešimų apie Klaipėdos mieste pastebėtą klaidžiojantį elnią, kuris pabėgo iš privačios valdos aptvaro. Šeštadienį (rugsėjo 13 d.) gyvūnas buvo sėkmingai sugrąžintas į aptvarą.
Šiuo metu vyksta elnių ir briedžių ruja, todėl šie laukiniai gyvūnai gali elgtis neįprastai. Jie gali būti aktyvesni, drąsesni ir nesibaiminti žmonių.
Gyventojams mieste ar gyvenvietėje pastebėjus laukinį gyvūną departamento pareigūnai primena:
- Laikytis saugaus atstumo, elgtis atsargiai ir niekada nesiartinti ar nebaidyti gyvūno;
- Vairuotojams šiuo metu išlikti akyliems miestų apylinkėse, keliuose netoli miškų ir ten, kur pastatyti įspėjamieji ženklai, kad per kelią gali judėti laukiniai gyvūnai.
Esame parengę atmintinę apie tai, kaip reikia elgtis radus ar sutikus sužeistą laukinį gyvūną“, – rašoma įraše.
