TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Naktį automagistralėje partrenkti trys šernai

2025-09-17 09:11 / šaltinis: BNS
2025-09-17 09:11

Automagistralėje tarp Kauno ir Klaipėdos, Raseinių rajone, trečiadienio naktį du automobiliai partrenkė tris šernus, pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

Šernas (nuotr. 123rf.com)

Automagistralėje tarp Kauno ir Klaipėdos, Raseinių rajone, trečiadienio naktį du automobiliai partrenkė tris šernus, pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

2

Apie 1 val. pareigūnai gavo automobilio automatinį pranešimą apie eismo įvykį.

Atvykus į nurodytą vietą paaiškėjo, kad lengvasis automobilis BMW ir kita juosta važiavęs mikroautobusas „Renault Trafic“ buvo partrenkę tris šernus. Policijos duomenimis, vienas žvėris nugaišo vietoje. Žmonės nesužaloti.

Ugniagesiai vieną apgadintą automobilį patraukė į šalikelę ir nuplovė kelio dangą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

