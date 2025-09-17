Naktį automagistralėje partrenkti trys šernai

Apie 1 val. pareigūnai gavo automobilio automatinį pranešimą apie eismo įvykį.
Atvykus į nurodytą vietą paaiškėjo, kad lengvasis automobilis BMW ir kita juosta važiavęs mikroautobusas „Renault Trafic“ buvo partrenkę tris šernus. Policijos duomenimis, vienas žvėris nugaišo vietoje. Žmonės nesužaloti.
Ugniagesiai vieną apgadintą automobilį patraukė į šalikelę ir nuplovė kelio dangą.
