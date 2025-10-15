„Vienas namuose“ žvaigždė skubiai išgabenta į ligoninę: gerbėjai suglumę

Incidentas įvyko spalio 7 dieną, kai Venturos apygardos priešgaisrinė tarnyba buvo iškviesta į vieną nuosavybę Somio miestelyje, Kalifornijoje, skelbė dailystar.co.uk.
Skubiai išgabentas į ligoninę
Ugniagesiai apžiūrėjo aktorių vietoje, prieš jam būnant skubiai nugabentam į artimiausią ligoninę.
Šaltiniai leidiniui TMZ patvirtino, kad pagalbos sulaukęs asmuo buvo būtent Danielis Sternas, tačiau daugiau detalių kol kas neatskleidžiama.
Pasak „Mirror US“, aktoriaus atstovas spaudai patvirtino, kad šiuo metu D. Sternas jaučiasi gerai ir jo sveikatos būklė yra stabili.
Danielis Sternas išgarsėjo atlikdamas Marvo Murchinso vaidmenį filme „Vienas namuose“ ir Filio Berkvisto vaidmenį juostoje „Miesto vaikiai“ (City Slickers). Šis Holivudo veteranas gali pasigirti įspūdingu kino ir televizijos darbų sąrašu – jis taip pat įgarsino Keviną Arnoldą populiariame seriale „Nuostabūs metai“.
Pastaraisiais metais D. Sternas vis daugiau dėmesio skiria menui – jis kuria bronzos skulptūras ir dalyvauja viešuosiuose meno projektuose visoje Kalifornijoje. Jo kūriniai puošia San Diego, Pasadenos, Palm Deserto, Temple Sity, Monrovijos ir Agoura Hilso miestus.
Asmeniniame gyvenime Danielis nuo 1980 metų yra vedęs aktorę Laure Mattos. Pora augina tris vaikus, iš kurių vienas – Kalifornijos valstijos senatorius Henry Sternas – pasirinko politiko kelią.
Danielis išgarsėjo dar jaunystėje, nusifilmavęs kultiniame filme „Vienas namuose“, kuriame taip pat vaidino Macaulay Culkinas, Joe Pescis, Johnas Heerdas, Catherine O’Hara ir Johnas Candy.
Įdomu tai, kad užkulisiuose buvo svarstoma kita aktorių sudėtis – reikšmingas atrankos pakeitimas galėjo iš esmės pakeisti filmo atmosferą ir legendines scenas, sukurtas piktadarių dueto – vadinamųjų „Šlapių banditų“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!