  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

„Vienas namuose“ žvaigždė skubiai išgabenta į ligoninę: gerbėjai suglumę

2025-10-15 12:04
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-15 12:04

Danielis Sternas (68m.), geriausiai žinomas dėl Marvo vaidmens kultiniame kalėdiniame filme „Vienas namuose“, šio mėnesio pradžioje buvo skubiai nuvežtas į ligoninę.

Prisimenate „Vienas namuose“ žvaigždę? Štai kaip dabar atrodo neseniai į ligoninę išgabentas 68-erių vyras (nuotr. SCANPIX ir 123rf.com)
9

Danielis Sternas (68m.), geriausiai žinomas dėl Marvo vaidmens kultiniame kalėdiniame filme „Vienas namuose", šio mėnesio pradžioje buvo skubiai nuvežtas į ligoninę.

Incidentas įvyko spalio 7 dieną, kai Venturos apygardos priešgaisrinė tarnyba buvo iškviesta į vieną nuosavybę Somio miestelyje, Kalifornijoje, skelbė dailystar.co.uk.

Daniel Stern
FOTOGALERIJA. Daniel Stern

TAIP PAT SKAITYKITE:

Skubiai išgabentas į ligoninę

Ugniagesiai apžiūrėjo aktorių vietoje, prieš jam būnant skubiai nugabentam į artimiausią ligoninę.

Šaltiniai leidiniui TMZ patvirtino, kad pagalbos sulaukęs asmuo buvo būtent Danielis Sternas, tačiau daugiau detalių kol kas neatskleidžiama.

Pasak „Mirror US“, aktoriaus atstovas spaudai patvirtino, kad šiuo metu D. Sternas jaučiasi gerai ir jo sveikatos būklė yra stabili.

Danielis Sternas išgarsėjo atlikdamas Marvo Murchinso vaidmenį filme „Vienas namuose“ ir Filio Berkvisto vaidmenį juostoje „Miesto vaikiai“ (City Slickers). Šis Holivudo veteranas gali pasigirti įspūdingu kino ir televizijos darbų sąrašu – jis taip pat įgarsino Keviną Arnoldą populiariame seriale „Nuostabūs metai“.

Pastaraisiais metais D. Sternas vis daugiau dėmesio skiria menui – jis kuria bronzos skulptūras ir dalyvauja viešuosiuose meno projektuose visoje Kalifornijoje. Jo kūriniai puošia San Diego, Pasadenos, Palm Deserto, Temple Sity, Monrovijos ir Agoura Hilso miestus. 

Asmeniniame gyvenime Danielis nuo 1980 metų yra vedęs aktorę Laure Mattos. Pora augina tris vaikus, iš kurių vienas – Kalifornijos valstijos senatorius Henry Sternas – pasirinko politiko kelią.

Danielis išgarsėjo dar jaunystėje, nusifilmavęs kultiniame filme „Vienas namuose“, kuriame taip pat vaidino Macaulay Culkinas, Joe Pescis, Johnas Heerdas, Catherine O’Hara ir Johnas Candy.

Įdomu tai, kad užkulisiuose buvo svarstoma kita aktorių sudėtis – reikšmingas atrankos pakeitimas galėjo iš esmės pakeisti filmo atmosferą ir legendines scenas, sukurtas piktadarių dueto – vadinamųjų „Šlapių banditų“.

