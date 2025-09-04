Susikirto Hofmanas ir Žemaitaitis, Olekas ironizuoja: „Turbūt ne visos skyrybos yra malonios“

R. Žemaitaitis ministro kaltinimus TV3 žinioms atsisakė pakomentuoti. Visgi, koalicijos partneriai Žemaitaičio smerkti neskuba, esą jiems kelia klausimų, kodėl žemės ūkio ministras tokius dalykus viešina tik dabar ir ironizuoja, kad ne visos skyrybos būna malonios. Tuo metu Specialiųjų tyrimų tarnyba jau pradėjo aplinkybių patikslinimą ir ministrą I. Hofmaną iškvietė į apklausą.
Plačiau apie tai – TV3 Žiniose.
Paskutiniai I. Hofmano pasispardymai
Iš ministro kėdės verčiamas ir paskutines dienas ministerijoje skaičiuojantis Ignas Hofmanas sako pasiruošęs išdėti visą tiesą apie R. Žemaitaitį.
„Paskutiniai pasispardymai? – Galima ir taip pasakyti. Dreifavimas“, – teigia I.Hofmanas.
I.Hofmanas kelia klausimus, kodėl R. Žemaitaitis jam ieško pamainos, nors esą jokių nusiskundimų dėl jo kaip ministro darbo nebuvo iki šiol girdėjęs.
„Nei iš Vyriausybės vadovo, nei iš prezidentūros ar prezidento, galiausiai, tos pačios frakcijos, partijos, iš to pačio Žemaitaičio (nusiskundimų – tv3.lt) nebuvo“, – dalijasi I. Hofmanas.
„Ne tai, kad neįtiko. Toks buvo partijos sprendimas, valdyba“, – dalijasi R. Žemaitaitis.
I. Hofmanas sako, kad vakar Žemaitaitis nusprendė apjuodinti ministeriją ir ten dirbančius žmones, sukūrė nebūtas istorijas.
„Kai žmogus nuėjo melo ir šmeižto keliu, tai tuomet nusprendžiau pasakyti, kaip yra iš tikrųjų. Ir kad chaosas yra ne ministerijoje, o pono Žemaitaičio galvoje“, – teigia I. Hofmanas.
R. Žemaitaitis pareiškė, kad I. Hofmanas nesusitvarko su betvarke ministerijoje.
„Tie visi nuotoliniai darbai ir tetos, ciocės, kurios darbo metu plaukus garbanojasi, masažus atlieka, pedikiūrus, manikiūrus. Nu, man tai nėra priimtina. Arba jos čiuožia lauk su savo nėriniuotom tašelėm, arba pradeda dirbti vardan valstybės“, – teigia R. Žemaitaitis.
Hofmanas sako, kad tai ir išprovokavo jį pasakyti tiesą apie visus šiuos 9 mėnesius patirtą spaudimą iš R. Žemaitaičio. R. Žemaitaitis esą jį spaudė atleisti tam tikrus pavaldžių įstaigų vadovus ir keisti naujų konkursų reikalavimus į vadovaujančias pareigas, kad jie tiktų R. Žemaitaičio žmonėms.
„Buvo noras kažkaip pabandyti pareguliuoti, kuriuos tarnybų ar ministerijai pavaldžių įstaigų vadovus reiktų pakeisti. Man buvo atneštas pasirašyti pareigybių reikalavimų pakeitimas toms pareigybėms, kurio aš nepasirašiau“, – teigia I. Hofmanas.
Žemaitaitis komentuoti atsisako
„Kodėl Ignas Hofmanas nepasisakė apie tą spaudimą iš karto. Nes mes kaip Vyriausybės kabinetas tarpusavyje bendravome. Mes turime ir neformalių susitikimų 12 valandą, kada galima pasisakyti tokius dalykus“, – teigia I. Ruginienė.
„Tai skandalinga – ministras liudija apie tai, kad partijos lyderis kišosi į ministerijos reikalus, į įvairius paskyrimus. Labai reikia teisėsaugos institucijų įsikišimo“, – teigia Laurynas Kasčiūnas.
R. Žemaitaitis TV3 žinioms komentuoti Hofmano jam mestus kaltinimus šiandien atsisakė. Visgi, Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo aplinkybių patikslinimą ir apklaus ministrą I. Hofmaną apie tai, kaip R. Žemaitaitis bandė daryti įtaką ministerijoje.
„Turbūt ne visos skyrybos yra malonios ir reikia žiūrėti į priekį. Sunku įsigilinti, kurioje čia pusėje yra tos tiesa“, – teigia Juozas Olekas.
Pradeda aiškėti, ką R. Žemaitaitis siūlys į energetikos ministrus. TV3 žiniomis, užkulisiuose kalbama apie Artūro Skardžiaus ir Aido Gedvilo, „Nemuno aušros“ frakcijos narių, kandidatūras. Visgi, TV3 šaltinių teigimu, neatmetama ir Virgilijaus Poderio, buvusio energetikos agentūros vadovo, kandidatūra.
Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.