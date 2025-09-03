Hofmanas: Žemaitaitis spaudė atleisti kai kurių įstaigų vadovus

„Buvo raginimų, siūlymų keisti kai kuriuos pavaldžių tarnybų, institucijų vadovus, į ką aš atsakiau, kad vadovai bus vertinami pagal darbo rezultatus, o ne pagal kažkieno norus ar pagal tai, kokia prieš tai buvusi politinė vadovybė juos paskyrė“, – LRT sakė I. Hofmanas.
R. Žemaitaičiui apkaltinus Žemės ūkio ministerijos darbuotojas laiką leidžiant ne darbe, o grožio salonuose ir dirbant su pižamomis nuotoliniu būdu, I. Hofmanas tai vadino šmeižtu.
I. Hofmanas ministru nebedirbs, nes jį delegavusi partija „Nemuno aušra“ nusprendė į ministerijos vadovus siūlyti viceministrą Andrių Palionį.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!