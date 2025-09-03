Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Hofmanas: Žemaitaitis spaudė atleisti kai kurių įstaigų vadovus

2025-09-03 07:24
2025-09-03 07:24

Laikinasis žemės ūkio ministras Ignas Hofmanas teigia, kad „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis spaudė jį atleisti kai kuriuos pavaldžių įstaigų vadovus ir keisti reikalavimus pretendentams į vadovaujamas pareigas skelbiant naujus konkursus, rašo portalas LRT.

Teisme apklausiamas R. Žemaitaitis: neturėjau siekio tyčiotis iš žydų, kalbėjau apie Izraelį (nuotr. Dainiaus Labučio)

Laikinasis žemės ūkio ministras Ignas Hofmanas teigia, kad „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis spaudė jį atleisti kai kuriuos pavaldžių įstaigų vadovus ir keisti reikalavimus pretendentams į vadovaujamas pareigas skelbiant naujus konkursus, rašo portalas LRT.

3

„Buvo raginimų, siūlymų keisti kai kuriuos pavaldžių tarnybų, institucijų vadovus, į ką aš atsakiau, kad vadovai bus vertinami pagal darbo rezultatus, o ne pagal kažkieno norus ar pagal tai, kokia prieš tai buvusi politinė vadovybė juos paskyrė“, – LRT sakė I. Hofmanas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

R. Žemaitaičiui apkaltinus Žemės ūkio ministerijos darbuotojas laiką leidžiant ne darbe, o grožio salonuose ir dirbant su pižamomis nuotoliniu būdu, I. Hofmanas tai vadino šmeižtu. 

I. Hofmanas ministru nebedirbs, nes jį delegavusi partija „Nemuno aušra“ nusprendė į ministerijos vadovus siūlyti viceministrą Andrių Palionį.

Į viršų