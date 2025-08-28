Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Hofmanas negali paaiškinti, kodėl „aušriečiai“ nusprendė ieškoti jam pamainos: „Čia turbūt politika“

2025-08-28 14:31 / šaltinis: ELTA
2025-08-28 14:31

Beveik devynis mėnesius Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM) vadovavęs Ignas Hofmanas sako negalįs paaiškinti, kodėl „aušriečiai“ nusprendė ieškoti jam pamainos. Andriui Palioniui ketvirtadienį susitikus su prezidentu dėl žemės ūkio ministro pareigų, I. Hofmanas teigia, kad vadovų rotacija ministerijoje veikiausiai įvyks ne dėl jo nepadarytų darbų.

Ignas Hofmanas (nuotr. Elta)

Beveik devynis mėnesius Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM) vadovavęs Ignas Hofmanas sako negalįs paaiškinti, kodėl „aušriečiai“ nusprendė ieškoti jam pamainos. Andriui Palioniui ketvirtadienį susitikus su prezidentu dėl žemės ūkio ministro pareigų, I. Hofmanas teigia, kad vadovų rotacija ministerijoje veikiausiai įvyks ne dėl jo nepadarytų darbų.

1

„Be abejo, man yra sunku apie save kalbėti, iš prigimties esu kuklus žmogus, bet iš to, ką matau bendruomenėje, tai jiems tiko mano darbas ir, priešingai, turbūt net pranoko lūkesčius. Kiek žinau, Prezidentūra man priekaištų irgi neturėjo ir neturi, tai čia turbūt politika“, – Eltai teigė I. Hofmanas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Galiu daryti prielaidą, kad tai yra politika. Gal nepateisinau kažkokių partijos, kuriai priklausė Žemės ūkio ministerija, lūkesčių. Bet čia tik spėliojimai“, – pridūrė ministras.

I. Hofmanas neslėpė, kad sprendimas prisijungti prie Vyriausybės buvo sunkus, o jį priėmus kildavo abejonių, ar pasielgė teisingai.

„Būdavo tų minčių, ypač pradžioje, kai pradėjau dirbti, dažnai būdavo, kad kam man vis tik reikalinga tokia didelė atsakomybė, didelė našta, kai galėčiau gyventi paprastai, kaip eilinis Lietuvos pilietis, dirbti savo darbus, eikvoti energiją ten dėl savęs, dėl savo gerbūvio. Pradžioje taip buvo, bet po to įsivažiuoji ir apie tai nebegalvoji“, – sakė jis. 

Visgi, I. Hofmanas tikino, jog šio sprendimo nesigaili, nes, pažymėjo jis, puikiai suprantąs, kad ministro darbas yra laikinas. 

„Aš ir eidamas į pareigas žinojau, kad gali dirbti kelis mėnesius, gali dirbti kelis metus. Tokia jau yra ministro pareigų specifika, tokia jau demokratijos kaina, kad ministrai gali būti labai dažnai keičiami“, – teigia ministras. 

Pagal naująją koalicinę sutartį, galimybę deleguoti savo kandidatą į Žemės ūkio ministeriją (ŽŪM) išlaikė „Nemuno aušra“. Iki šiol ministerijai vadovavo I. Hofmanas.

Ketvirtadienį prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su kandidatu į žemės ūkio ministrus Andriumi Palioniu. Kandidatas į žemės ūkio ministrus tikina sulaukęs kvietimo kandidatuoti į šias pareigas iš paskirtosios premjerės Ingos Ruginienės. Anot jos, toks pasiūlymas buvo suderintas su „Nemuno aušra“.

