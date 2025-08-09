Turintys žemės turėtų suklusti – ją įdarbinant dar galima gauti iki 1,5 tūkst. eurų už 1 ha

Net jeigu su tokia žeme niekas nedaroma, ja reikia rūpintis – pavyzdžiui, bent kartą per metus nušienauti žolę.
Tačiau žemę galima įveiklinti ir kitaip. Pavyzdžiui, įveisti ar atkurti mišką joje.
Tą padarius iki rugpjūčio 29 d., dar galima gauti ir piniginės paramos, kuri skiriama pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinę priemonę „Miško veisimas ir atkūrimas“.
Ja siekiama prisidėti prie klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos, mažinant išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir didinant anglies dioksido sekvestraciją, taip pat plėtoti tvariąją energetiką.
Tam numatyta iš viso 4,3 mln. eurų, iš kurių ne daugiau kaip 1,3 mln. skiriama Sostinės regionui.
Pagal minėtą priemonę remiamas ne tik naujo miško veisimas, bet ir stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimas.
Paraiškas paramai gauti gali teikti tiek privačios žemės valdytojai – fiziniai ir juridiniai asmenys, valdantys žemę nuosavybės teise, tiek savivaldybės, valdančios žemę teisėtais pagrindais.
Vienkartinė miško įveisimo ir (arba) stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimo išmoka apskaičiuojama kiekvienam projektui atskirai, priklausomai nuo veisiamo arba atkuriamo miško rūšinės sudėties.
Mažiausia parama skiriama už sklypo įveisimą karpotaisiais beržais ir paprastaisiais skroblais – 1511 eurų už 1 hektarą.
Tuo metu didžiausia parama yra skiriama už miško atkūrimą bekočiais ir paprastaisiais ąžuolais, paprastaisiais bukais – 2710 eurų už 1 ha.
Be to, jei projekte numatyta miško apsaugai įrengti tvorą arba naudoti repelentus, skiriama vienkartinė išmoka: tvorai įrengti – 1 484 eurai už 1 ha; apsaugos repelentais (mokama už pirmuosius miško augimo metus) – 232 eurai už 1 ha.
Parama mokama už želdinamą ir želiantį miško plotą, kai želdinama papildomai.
Paramos paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, laikantis nustatytų reikalavimų, ją reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir siųsti el. paštu [email protected].
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!