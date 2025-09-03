Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Į STT apklausą atvyko galimą Remigijaus Žemaitaičio spaudimą patyręs Ignas Hofmanas

2025-09-03 15:31 / šaltinis: BNS
2025-09-03 15:31

Darbą baigiantis „Nemuno aušros" deleguotas žemės ūkio ministras Ignas Hofmanas trečiadienio popietę atvyko į Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) apklausą.

Ignas Hofmanas (Žygimantas Gedvila/Fotobankas)

Darbą baigiantis „Nemuno aušros“ deleguotas žemės ūkio ministras Ignas Hofmanas trečiadienio popietę atvyko į Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) apklausą.

1

„Aš net nežinau iki galo gerai, dėl ko esu kviečiamas, nes kvietimas buvo labai labai trumpas“, – BNS prieš apklausą sakė ministras.

Dėl I. Hofmano pareiškimo, kad „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis jam galimai darė spaudimą, tarnyba yra pradėjusi aplinkybių patikslinimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Interviu nacionalinio transliuotojo LRT naujienų portalui ministras antradienį teigė, kad R. Žemaitaitis spaudė jį atleisti kai kuriuos pavaldžių įstaigų vadovus ir keisti reikalavimus pretendentams į vadovaujamas pareigas skelbiant naujus konkursus.

Pasak ministro, „aušriečių“ lyderis turėjo interesą keisti konkurso į Žemės ūkio duomenų centro direktoriaus reikalavimus, taip pat domėjosi vadovų atleidimu Nacionalinėje mokėjimo agentūroje, Valstybinėje augalininkystės tarnyboje ir Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje.

Tuo tarpu trečiadienį prieš Vyriausybės posėdį I. Hofmanas sakė, kad visa tai vyko „privačių pokalbių (su R. Žemaitaičiu – BNS) metu, tačiau jis nelaiko to spaudimu: „Nevyko tai dažnai, bet keletą kartu yra buvę, du tris kartus.“

„Tai buvo daroma tokia subtilia forma: siūlymai, prašymai, pageidavimai, – BNS sakė ministras. – Aš esu tas, kurį turbūt nėra taip paprasta paspausti.“

Jis taip pat pabrėžė nuo Vyriausybės atsistatydinimo dienos nebendravęs su R. Žemaitaičiu.

Prieš Vyriausybės posėdį jis taip pat teigė, kad prabilo ne iškart, o dabar, nes šiomis dienomis buvęs apšmeižtas dėl neva blogai organizuojamo ministerijos darbo.  

R. Žemaitaitis antradienį pareiškė, kad ministerijos darbuotojai dirba nuotoliu „su pižamomis“ ir darbo metu lankosi grožio salonuose. 

Kaip rašė BNS, buvęs Žemės ūkio tarybos pirmininkas I. Hofmanas ministru naujojoje Vyriausybėje nebedirbs, nes partija nusprendė teikti ŽŪM viceministro Andriaus Paliono kandidatūrą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

